印度就聲稱擁有"印度領土"的地圖向中國提出強烈抗議

中印邊界糾紛

印度8月29日表示，它已就一份聲稱擁有印度領土的新地圖向中國提出強烈抗議，路透社說，這是兩個亞洲巨人之間關係緊張的最新刺激因素。

印度東北部阿魯納恰爾邦，一輛液化石油氣（LPG）運輸卡車行駛在通往中國邊境的印度泰茲普爾-塔旺公路上2012年5月29日.

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在新德里周二提出抗議之前，印度媒體報道稱北京發布了一份官方"標準地圖"顯示印度阿魯納恰爾邦和阿克賽欽高原為中國的官方領土。

據路透社說，中國聲稱喜馬拉雅山脈東部的阿魯納恰爾邦是藏南的一部分，並在今年4月份發布了一張地圖，將該邦的11個地方重新命名為"藏南"，即中國的藏南地區。

阿克賽欽（Aksai Chin）是喜馬拉雅山脈西部一塊有爭議的高原，印度聲稱擁有該高原，但中國控制着它。

印度外交部發言人說：“我們今天已通過外交渠道就中國所謂的2023年'標準地圖'向中方提出強烈抗議，該地圖對印度領土提出了主權要求”。

這位發言人說，我們拒絕接受這些毫無根據的主張。中方的這種做法只會使邊界問題的解決複雜化。

周二早些時候，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）拒絕了中國對這些領土的主張。

蘇傑生告訴 NDTV 新聞頻道："對印度領土提出荒謬的主張並不能使其成為中國的領土。

印度總理納倫德拉-莫迪上周在約翰內斯堡金磚國家峰會期間與中國國家主席習近平通話，強調了對雙方有爭議的喜馬拉雅邊境對峙的擔憂，幾天後新德里就提出了抗議。

印度總理納倫德拉-莫迪上周在約翰內斯堡金磚國家峰會期間與中國國家主席習近平舉行會談時，對雙方在有爭議的喜馬拉雅山邊界問題上的對峙表示了關切，幾天後，新德里就提出了這個抗議。

2020年6月，雙方士兵在喜馬拉雅山發生衝突，造成20 名印度士兵和 4 名中國士兵死亡，此後這兩個擁有核武器的鄰國的關係一落千丈。

雖然近3,000公里（1,860 英里）的邊境局勢自此趨於平靜，但在喜馬拉雅山西部邊境，雙方仍有數萬名士兵集結在少數地區對峙。