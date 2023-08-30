白宮：俄羅斯和朝鮮正積極推進達成武器協議的談判

俄羅斯/朝鮮/烏克蘭

拜登政府周三披露，據新的美國情報顯示，朝鮮和俄羅斯正在“積極推進”高層會談，以提供更多武器和其他物資，協助莫斯科在烏克蘭的侵略戰爭。

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美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）在出席新聞發布會時告訴記者稱，俄羅斯國防部長紹伊古近期在訪問朝鮮時曾試圖獲得更多的火炮彈藥。自那次訪問以來，俄總統普京和朝鮮最高領導人金正恩交換了信件，承諾加強合作。

約翰·柯比介紹說，在紹伊古訪朝後，另一批俄羅斯官員也前往平壤，就兩國之間潛在的武器交易進行後續討論。約翰·柯比指出，根據可能達成的協議，朝鮮將向俄羅斯運送“大量、多種類型”的武器，供其在烏克蘭使用。

約翰·柯比說，“我們仍然對朝鮮繼續考慮向俄羅斯在烏克蘭的軍隊提供軍事支持表示關切，我們今天能夠分享的新消息表明，俄羅斯和朝鮮之間的武器談判正在積極推進”。他補充說，“在這些談判之後，高級別討論可能會在未來幾個月內繼續進行。”

約翰·柯比說，“根據這些潛在的交易，俄羅斯將從朝鮮獲得大量和多種類型的彈藥，俄羅斯軍方計畫在烏克蘭使用這些彈藥”。他指出，“這些潛在交易還可能包括提供有助於俄羅斯國防工業基地發展的原材料”。約翰·柯比重申，美國將採取直接行動制裁任何參與潛在交易的實體，並敦促平壤停止談判。

約翰·柯比表示，“朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）和俄羅斯之間的任何武器交易都將直接違反聯合國安理會的多項決議，我們將繼續密切關注這一局勢。我們敦促朝鮮停止與俄羅斯的武器談判，遵守平壤作出的不向俄羅斯提供或出售武器的公開承諾”。俄羅斯駐美大使館沒有立即回應置評請求。

約翰·柯比以保護情報來源的重要性為由，拒絕描述美國是如何獲得這些情報的。不過，這是拜登政府公開披露有關俄羅斯入侵烏克蘭戰爭情報的最新例證。

約翰·柯比強調，普京接近像朝鮮這樣一個地球上最孤立的國家這一事實表明了他的絕望。約翰·柯比評價說，“坦率地說，看到這裡，除了絕望和弱點看不到其他”。

美國、英國、韓國和日本周三在聯合國敦促朝鮮停止與俄羅斯的武器談判。這四個國家在一份聯合聲明中說，俄羅斯與朝鮮的任何武器交易都將違反聯合國安理會決議，該決議禁止所有國家從朝鮮購買或獲取任何武器，俄羅斯對此表示支持。

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指責俄羅斯和朝鮮就武器交易進行談判。她批評稱，這是“可恥的”，違反了俄羅斯批準的聯合國安理會相關決議。

托馬斯-格林菲爾德宣讀聯合聲明稱，“這就向有志成為擴散者的人發出了錯誤的信息，即如果你向俄羅斯出售武器，俄羅斯甚至會幫助你尋求核武器。”

美國官員說，朝鮮此前曾通過中東和北非的第三國向俄羅斯運送炮彈，違反了聯合國的制裁。俄羅斯也向德黑蘭求購武器，使用伊朗無人機攻擊烏克蘭電網和其他民用基礎設施。韓國軍方宣布朝方周三發射了一枚彈道導彈。這次發射似乎是對韓美兩軍舉行年度演習的反應。