英國外相到訪北京堅稱逢官便談人權，國會促對中國採取威懾外交

英國中國

中英關係緊張之際，英國外交大臣克萊弗利周三到訪北京，先後與韓正和王毅會了面。他堅稱已向見到的每位中國高官提出了人權問題。同天，倫敦議會發布報告敦促蘇納克政府對中國採取威懾外交。

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英國外交大臣克萊沃利（James Cleverly）周三（8月30日）到訪北京，他先後與中國國家副主席韓正和中國外長王毅舉行會談。克萊沃利是五年來首次訪問中國的英國外交大臣。

據法新社發自北京的報道，詹姆斯·克萊弗利說，“我與幾位中國政府高級官員進行過交談，並在每次會議上都提出了人權問題”。

他補充說：“我認為中國政府理解英國在捍衛人權方面的堅定立場，我將繼續就這些問題發聲。”

香港新疆西藏人權

法新社說，在經歷了2015年英國前首相卡梅倫所期望的“黃金時代”之後，倫敦和北京之間的關係近年來明顯惡化。英中兩國存在不同立場，特別是在鎮壓前英國殖民地香港的民主運動、新疆維吾爾穆斯林少數民族的命運或在西藏人權遭侵犯的指控上。

據法廣駐香港特約記者麥燕庭報道，位於倫敦的非政府組織“香港監察”促請英國外交大臣克萊沃利敦促中國遵守《中英聯合聲明》，並釋放香港所有政治犯，包括前《蘋果日報》創辦人黎智英。

中國外交部發言人汪文彬在新聞發布會上表示，"香港和新疆局勢是中國內政"，中國政府"不許任何外國干涉"。

在上個月，中國批評英國對流亡海外的香港民運人士提供"保護"，中國認為這些人是"逃犯"，並懸賞通緝他們。

另外，上周日，中國國家媒體還呼籲倫敦"歸還"在大英博物館展出的中國文物。

議會促"威懾外交"

據英媒天空電視報道，克萊沃利先生表示，面對面的交流將有助於兩國避免誤解。他還說，此行意在尋求"重啟"英中關係，但他也承諾，會在訪問期間提出對人權和香港待遇的關切。

在克萊弗利先生訪華之際，倫敦議會周三發表了一份對中國政府持嚴厲批評態度的報告，稱中國是"對英國及英國利益的威脅"，並呼籲英國政府發展"威懾外交"。

在訪問之前，克萊沃利先生說：“從氣候變化到流行病預防，從經濟不穩定到核擴散，任何重大全球性問題的解決都離不開中國”。

這位英國外交大臣還說，“中國的規模和歷史及全球重要性意味着不容忽視，也意味着中國在全球舞台上的責任。而這一責任意味着中國要履行其國際承諾和義務"。

另據BBC說，烏克蘭戰爭和網絡安全也被提上了英國外交大臣訪華的議程。該媒體還介紹，此次英國外交大臣訪北京之前，一些英國議員抨擊蘇納克政府的對華方針"不自洽"。資深保守黨議員伊恩-鄧肯-史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）將其比作"綏靖主義"。

此刻正值英國下議院外交事務委員會在英國的印-太政策新報告中批評蘇納克政府對華態度之際。該報告稱，中國共產黨的活動是"對英國及其利益的威脅"。

這份報告呼籲當局公布非機密版的英國對華戰略，為該國公共和私營部門提供指導。