英外相訪華提及香港問題，強調台海和平與穩定對國際社會重要性

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英國外交大臣克萊弗利(James Cleverly) 為在北京與中國官員的會談進行了辯護，他告訴英國廣播公司（BBC），脫離接觸是“不可信的”。

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克萊弗利在會見中國國家副主席韓正後表示，這是五年來英國政府高級官員首次訪華，此行將有助於避免“不信任和錯誤”。但在他出訪前後，一些執政的保守黨等多黨派議員抨擊首相蘇納克（Rishi Sunak）政府的對華態度“不連貫、綏靖”。

報導指，近年來，英中關係惡化。中國仍然是英國第四大貿易夥伴，但對香港公民自由受到威脅、中國在英國從事間諜活動以及中國在俄羅斯入侵烏克蘭期間對俄方的支持等問題的擔憂導致兩國關係緊張。

克萊弗利在接受BBC採訪時表示，他此次訪華是為“直接、明確地”就分歧領域進行對話，及“在符合雙方利益的情況下開展合作提供了機會”。他認為，這將使英國能夠“重新建立溝通渠道”，並補充說，缺乏面對面的接觸可能會導致“更多的誤解、不信任和錯誤”。

克萊弗利談到：“我很現實，一個電話、一次訪問、一次會議並不能從根本上改變前進的方向”。但他續指，“耐心、持續和可靠的溝通可能會產生效果”。克萊弗利說，“這就是為什麼我每次與中國政府代表會面時，都會提出人權、新疆、香港以及個別案例等問題”。

據英國外交部新聞稿介紹，克萊弗利周三還與中國外交部長王毅舉行了會談。他概述了英國對華戰略的“保護、協同和接觸”三大支柱。克萊弗利“明確表達了英國對中國惡意網絡活動的立場。在詳細討論香港問題時，他強調了北京實施的（香港）《國安法》對權利和自由造成的損害，以及由此對中國國際聲譽造成的損害，並提出了黎智英案”。

據英方介紹，克萊弗利還“強調了台灣海峽的和平與穩定對國際社會的重要性。他還呼籲立即取消對英國議會同事的制裁。外相明確表達了英國對新疆維吾爾族人被大規模監禁的強烈感受”。

與此同時，克萊弗利和韓正及王毅就中英兩國就氣候變化等全球最大挑戰開展直接合作的重要性達成了一致。

英方稱，克萊弗利“明確表達了英國在烏克蘭衝突、朝鮮局勢和核不擴散等關鍵地緣政治問題上的立場。他們一致認為，人工智能具有釋放巨大機遇的潛力，但同時強調需要全球協調，以降低風險並採取保護措施”。

當被BBC記者問及中方在烏克蘭問題上對俄羅斯的支持時，克萊弗利表示，中國對讓這場戰爭“公平、成功地結束”存在利益。他指出，“我不認為讓人認為中國在積極或甚至消極地支持普京的行動符合中國的利益”。

克萊弗利在接受彭博社採訪時表示，他呼籲中方官員信守過去的承諾，維護烏克蘭的領土完整。他是在回答有關俄總統普京擬將訪華的報道作出的這一評論。克萊弗利指出，“我曾說過，俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵，莫斯科或其他任何地方都無法為之辯解”。

克萊弗利還告訴BBC說，英國希望與中國保持經濟關係。但他補充說，“國家安全是第一位的，如果出現我們的安全關切與我們的經濟關切相衝突的情況，我們的安全關切會勝出”。