中國新版地圖引國際反彈 北京要求各國“客觀”看待

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中國新版地圖引發主權爭議國家反彈之際，中國外交部周四表示，中方希望有關方面“客觀冷靜”看待該地圖。

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路透北京8月31日報道，中國外交部周四表示，中方希望有關方面“客觀理性”看待中國2023年版國家標準地圖。

外交部發言人汪文斌在例行記者會上被問及對菲律賓、印度、馬來西亞等一些國家抗議新地圖的報道作出回應時，作出上述表示。

據中國外交部網站顯示，汪文斌說：8月28日，中國自然資源部發布了2023年版標準地圖。“這是中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀”。

馬來西亞

馬來西亞外交部周三發表聲明，拒絕承認中國2023年版國家標準地圖所描述的“中國在南中國海的主權主張”，因為該主張“覆蓋了馬來西亞的海域”，“與馬來西亞在沙巴州和砂拉越州沿海的專屬經濟區重疊”。馬來西亞當局還表示，“必須以國際法為基礎”，“通過對話和平而合理地處理”這一爭端。

菲律賓

菲律賓周四也就中國新版國家地圖發布聲明稱，中國的最新嘗試沒有法律依據。據彭博社31日報道，馬尼拉表示，這一將中國對菲律賓地物和海域的所謂主權和管轄權“合法化”的“最新企圖”，在國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約中，沒有任何依據。

菲律賓政府也呼籲北京“採取負責任的行動”，遵守中國在《聯合國海洋法公約》和2016年南中國海仲裁案下的義務。

印度

印度外交部發言人昨天說：“我們已通過外交渠道就中國所謂的2023年'標準地圖'向中方提出強烈抗議，該地圖對印度領土提出了主權要求”。

該發言人補充說，“我們拒絕接受這些毫無根據的主張。中方的這種做法只會使邊界問題的解決複雜化”。

周二早些時候，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）拒絕了中國對這些領土的主張。他告訴 NDTV 新聞頻道：“對印度領土提出荒謬的主張並不能使其成為中國的領土”。

路透社今天31日引述消息，習近平可能將缺席9月9-10日在印度舉行的G20峰會。