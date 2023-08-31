俄外交部發言人答媒體問：俄中邊界問題已最終解決

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據俄新社周四報導，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）在評論圍繞大烏蘇里島（黑瞎子島）所有權的局勢時表示，俄羅斯和中國彼此之間不存在領土主張。

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在俄羅斯外交部刊登的一篇新聞稿中，記者提問稱“多家媒體就所謂的俄羅斯和中國之間懸而未決的邊界問題發表了文章。中國真的對我國有領土要求嗎？” 紮哈羅娃回答稱，“中俄雙方一致認為，兩國之間的邊界問題已經最終解決”。

紮哈羅娃補充說，“解決這一問題的標誌是2005年批准了《關於中俄國界東段的補充協定》，根據該協議，雙方將大烏蘇里島一分為二。我們共同邊界的畫定和標界工作已在全長（近4 300公里）上完成，包括2008年在大烏蘇里島。”

紮哈羅娃稱，“俄中邊界問題的解決是雙方多年努力的結果，體現了兩國關係的高水平，為保障地區安全穩定作出了重要貢獻，是世界各國解決邊界爭端的成功範例。俄羅斯和中國多次確認互不存在領土主張，作為雙邊關係基礎的2001年7月16日《中俄睦鄰友好合作條約》也有相應條款。”

紮哈羅娃說，“雙方在邊境合作領域有廣泛的互動結構，邊界聯合委員會有效運作，在其框架內討論所有相關問題”。

俄新社報導稱，“大烏蘇里島位於俄羅斯和中國的阿穆爾河（黑龍江）上，總面積超過250平方公里。它位於俄羅斯遠東和中國東北國際運輸走廊的交彙處。該島俄羅斯部分面積174平方公里。另一部分於2008年與阿穆爾河塔拉巴羅夫島（銀龍島）一起移交給中國。”

中國自然資源部28日以《規範使用地圖，一點都不能錯》為題，正式發布新版地圖，其內容涉及部分爭議領土，引發印度、馬來西亞和菲律賓等國抗議。