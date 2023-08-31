印尼和美國啟動聯合軍演 五盟國參加

印尼美國軍演

印尼和美國周四8月31日開始為期兩周的聯合軍演，旨在確保亞太地區的穩定。有五個盟國參加。

2023年8月31日，星期四，印尼東爪哇島巴盧蘭，美國海軍陸戰隊參加"超級哥魯達盾牌2023"演習開幕式。來自美國、印尼和其他五個國家的士兵周四在印尼的主要島嶼爪哇島開始了一年一度的訓練演習。

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美國及其亞洲盟國表示對中國在太平洋地區日益強勢的態度感到擔憂，但華盛頓方面表示，這些演習不針對任何國家。

據法新社報道，一年一度的"超級鷹盾"（Super Garuda Shield）演習在東爪哇的巴魯蘭（Baluran）開啟，有超過2000名美國士兵和 2800 名印尼士兵參加。

本次聯合演習於今天周四上午由印尼武裝部隊司令尤多·馬戈諾 (Yudo Margono) 正式啟動。

美軍太平洋總司令查爾斯-弗林（Charles Flynn）將軍在一份聲明中說，"2023超級鷹盾"演習在去年取得巨大成功的基礎上再接再厲。

該聲明還說："這次多國聯合訓練演習展示了我們的集體承諾和志同道合的團結精神，有助於建立一個“穩定、安全、更加和平、自由和開放的印度洋-太平洋地區”。

為期兩周的演習將在東爪哇的幾個訓練場地舉行，盟國的參加者來自澳大利亞、日本、新加坡、法國和英國。

培訓內容包括專家學術交流和專業發展實踐班、模擬指揮與控制、兩棲演習、空降作戰和攻佔一個機場。

美國大使館在一份聲明中說，演習還將進行地面聯合訓練，最後進行實彈射擊。

去年的“超級鷹盾”聯合軍事演習是在中國在台灣周圍舉行史無前例的軍事演習之後舉行的，中國聲稱台灣是其領土的一部分。

當時有巴西、加拿大、德國、印度、馬來西亞、荷蘭、菲律賓、韓國、新西蘭、東帝汶、文萊和巴新作為觀察員國參加了演習。