印尼外長談中國新地圖：領土主張必須符合1982年《聯合國海洋法公約》

印尼/中國

印尼安塔拉通訊社(Antara) 8月31日報道，印尼外長蕾特諾-馬蘇迪（Retno Marsudi）強調，包括 2023年版"中國標準地圖"在內的領土線的畫定，必須符合1982年《聯合國海洋法公約》。

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印尼外長蕾特諾-馬蘇迪周四在雅加達塞納揚（Senayan）國會大廈與眾議院第一委員會舉行工作會議後表示："任何畫線、任何主張都必須符合1982年《聯合國海洋法公約》。

蕾特諾是在回應中國自然資源部周一（8月28日）發布的最新《中國標準地圖2023版》時發表的這一聲明。

印尼外長蕾特諾還表示，這是印尼在領土主權方面一貫堅持的立場。她補充說，印尼的立場不是一個新立場，而是一個始終如一的立場。

安塔拉通訊社說，周三（8月30日）早些時候，中國外交部發言人汪文彬在中國北京對媒體發表聲明說：“我們希望有關各方能夠保持客觀冷靜，不要過度解讀這一問題”。

該媒體表示，中國的新版地圖據說還包括馬來西亞靠近沙巴和沙撈越、文萊、菲律賓、印度尼西亞和越南的部分海洋專屬經濟區（EEZ）。並說，根據1982年《聯合國海洋法公約》，在這些水域，國家有權勘探和開發、養護和管理生物和非生物自然資源。

印尼安塔拉通訊社補充說，馬來西亞政府拒絕接受2023年版中國標準地圖，因為根據 1979 年《馬來西亞地圖新協定》該地圖顯示了對馬來西亞海洋領土的單方面主張。

該媒體介紹說，印度也通過外交渠道對中國 2023 年版標準地圖的發布提出了強烈抗議，這兩個鄰國之間緊張關係的根源在於沿喜馬拉雅山脈長達 3440 公里的邊界爭端，而這一爭端並沒有明確的邊界。