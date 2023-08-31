教皇方濟各今啟程訪問蒙古

梵蒂岡/蒙古

羅馬教皇方濟各今天8月31日傍晚啟程前往蒙古訪問。這是首次有教皇到訪這個位於中國和俄羅斯兩個超級大國之間、幅員遼闊、與世隔絕的中亞國家。

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今天8月31日教皇方濟各將於羅馬時間下午18:30 離開菲烏米奇諾國際機場，飛往蒙古首都烏蘭巴托。他的飛機將於9月1日周五上午10點在成吉思汗國際機場降落。

9月3日周日上午10 點，教皇方濟各將在匈奴劇院舉行普世教會和跨宗教會議，屆時他將發表講話。隨後將於下午 4 點在草原競技場舉行聖餐禮。本次對蒙古的訪問將持續到9月4 日。

這次長途旅行對86歲的教皇將是健康狀況的一次考驗，他在6月份接受了全身麻醉下的腹部大手術，走路很吃力。

但方濟各在周日說，他"很高興"能去和"一個高尚和智慧的民族"，以及一個"人數不多但信仰充滿活力的教會"見面。

蒙古曾是蘇聯的衛星國，1992年成為民主國家，是世界上天主教團體最小的國家之一，在該國大約300萬總人口中估計約有1400 名天主教徒。蒙古有25名神父（其中兩名蒙古人）和 33 名修女，並擁有天主教會中最年輕的紅衣主教。

戰略地位

方濟各對烏蘭巴托的訪問表明，他希望把教會的信息帶到遠離羅馬的世界邊緣，同時促進宗教間的對話。

不可否認，方濟各此行還涉及地緣政治層面。華盛頓喬治敦大學宗教、和平與全球事務中心的保羅-埃利（Paul Elie）在接受法新社採訪時說，梵蒂岡的長期願景是"在一些不一定是理所當然的國家派駐人員（......）"。

他還說：“如果（教皇方濟各）去蒙古能為整個地區敞開大門，那麼這是一個值得去的地方，而且缺點相對較少”。

蒙古曾是征服者成吉思汗帝國不可分割的一部分，面積是法國本土的三倍，地處俄羅斯和中國兩個巨人之間，能源供應依賴莫斯科，礦產資源出口（主要是煤炭）依賴北京。

蒙古正尋求在兩個鄰國之間保持中立，同時發展與美國、日本和韓國等第三國的關係。

2022 年，羅馬教廷將與中國政府續簽 2018 年就中國主教任命這一棘手問題籤署的歷史性協議。

在俄羅斯方面，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，教皇一直在努力開闢和平解決的前景，但迄今未果。

不列顛哥倫比亞大學的蒙古問題專家朱利安-迪爾克斯（Julian Dierkes）告訴法新社，蒙古與朝鮮保持雙邊關係，並"與鄰國沒有任何爭端，這在亞洲非常罕見"。

作為首位訪蒙古的教皇，方濟各周五上午抵達蒙古後將休息24小時。然後他從周六開始正式活動，特別是與總理盧布桑納姆斯賴-奧雲-額爾登、民間社會成員、外交官、牧師和傳教士的會晤。