普里戈任在生前新視頻中稱不擔心安全 烏特金在莫斯科郊外下葬

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在瓦格納電報頻道“灰色地帶”最新發布的一段視頻中，普里戈任在其所乘坐的私人飛機墜機身亡前幾天，似乎對自己的生命受到威脅輕描淡寫。普里戈任在這段於“八月下旬的周末”拍攝的視頻中談到，“對於那些討論我是否還活着，我過得怎麼樣的人……一切安好”。此外，同樣在墜機事件中喪命的瓦格納聯合創始人兼軍事指揮官烏特金周四在莫斯科郊外的墓地低調下葬。

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普里戈任在這段新視頻中身穿迷彩服，坐在移動的車輛中發言說：“對於那些討論我是否還活着，我過得怎麼樣的人。現在是2023年8月下半月的一個周末。我在非洲。因此，對於所有喜歡討論我的清算、私生活、收入或其他任何事情的人來說——一切安好”。外界無法核實視頻，也無法核實其錄製的時間和地點。

普里戈任提到周末，這意味着這一短視頻可能是在8月19日或20日拍攝的。親瓦格納電報頻道22日上傳的另一段視頻顯示，普里戈任自稱人在非洲，身着同樣的迷彩服，出現在一片類似沙漠的地區。

8月23日，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的巴航萊格賽600私人飛機在俄羅斯特維爾州墜毀，機上還載有其他多名瓦格納核心人物，而這恰好是普里戈任的戰士們發動未遂兵變的兩個月後。

據《華爾街日報》等媒體報導，普里戈任在墜機身亡前訪問了瓦格納活動的非洲國家，與當地政府官員會面，尋找新機會。墜機事件發生後，俄總統普京面對鏡頭也透露稱，“據我所知，他昨天剛從非洲回來”。

周二，普里戈任在其家鄉聖彼得堡郊外舉行了異常秘密化的葬禮，他的新聞服務部門宣布葬禮不對外開放。克里姆林宮拒絕為他舉行國葬。周四，哀悼者聚集在莫斯科郊外的一個墓地，參加普里戈任的副手烏特金（Dmitry Utkin）的葬禮。

烏特金是瓦格納的軍事指揮官，常被稱為該集團的創始人之一，他被下葬在莫斯科郊外的梅季希公墓。烏特金在外流傳的照片很少，但其中一張自拍照顯示了他肩膀上的新納粹紋身。