芬蘭安全情報局駁回財長顧問提名：其伴侶前中國籍

芬蘭/中國

芬蘭安全與情報局（Supo）在調查財長挑選的一名顧問時，強調了一些問題，包括他的伴侶之前擁有中國國籍。

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芬蘭廣播公司（Yle）8月30日報道，芬蘭財長麗卡-普拉（Riikka Purra）任命記者亞里-庫伊坎麥基（Jari Kuikanmäki）為其媒體關係顧問的計畫，在芬蘭安全與情報局（Supo）的背景調查後宣告失敗。

芬蘭小報《晚報》（Iltalehti）首先報道了這一決定。

這名被財長首選的顧問候選人庫伊坎麥基在接受採訪時說，芬蘭安全與情報局在對他進行安全審查時強調了一些問題，包括他的伴侶的前中國國籍和2016年的一次中國之行、還有他的伴侶的父母擁有中國國籍，以及他們在2017年的一次芬蘭之行。

庫伊坎麥基告訴小報晚報的記者，他與其伴侶於2011年在倫敦相識，從那時起就在一起。“我們在2013年搬到了芬蘭”。“她現在是芬蘭公民，沒有犯罪記錄，並且已在芬蘭生活了10多年”。

晚報指出，因為中國不承認雙重國籍，所以庫伊坎麥基的同居配偶於2022年成為芬蘭公民，便不再是中國公民。

庫伊坎麥基告訴《芬蘭廣播公司》，他還不清楚為什麼與中國的聯繫會阻礙他擔任財政部長麗卡-普拉的顧問。

他說，我不太清楚發生了什麼。在我看來，此案的某些方面需要對是否存在歧視進行評估，但這不是由我來進行評估的"。

芬蘭廣播公司的報道說，按照慣例，芬蘭政府辦公室會必須對所有被任命為部長級特別顧問的人員進行安全檢查。