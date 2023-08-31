英議會外委會呼籲倫敦倡議日韓參與AUKUS，發展尖端防務技術

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英國議會外交事務專責委員會周三發表了對英政府印太政策的審查報告，題為“傾斜的視野：《綜合審查》與印度-太平洋”。該報告呼籲英國政府向澳大利亞和美國提議，邀請日本和韓國加入澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS 、又稱奧庫斯協議）的第二大支柱，既防務技術合作部分。報告還提出英國應爭取加入美日印澳四方安全對話(Quad)。

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該報告擬議的擴展可能會側重於網絡、人工智能、量子和海底技術等活動，但不包括奧庫斯協議中美英承諾向澳大利亞交付核動力潛艇的數十年項目。

英國議會外交事務專責委員會表示，英政府“應向澳大利亞和美國提議，邀請日本和韓國加入 奧庫斯技術防務合作協議”。

在周三發布的報告中，該委員會指出，奧庫斯“不僅僅是為了澳大利亞獲得一支核動力潛艇艦隊”。其報告稱：“網絡和先進技術的共享和聯合開發部分可能同樣重要，甚至更重要”。

報告寫道，“（澳英美）三個國家之間達成了原則上的協議，將在全套先進技術方面儘可能密切地合作，包括網絡、人工智能、量子和海底技術，包括潛艇探測技術”。“這些可以比潛艇計畫更快地帶來切實成果”。

報告概述了將日本和韓國納入奧庫斯協議的提議，重點關注英國向“印太傾斜”戰略以及其應如何應對更加武斷的中國。

報告批評英國政府無法以書面戰略的形式或向委員會明確闡明“印太傾斜”的長期目標和預期結果。報告發布之際，英國外交大臣克萊弗利 (James Cleverly) 正在訪問中國。

由執政的保守黨控制的該委員會還建議，英國應尋求加入四方安全對話(Quad)，這是一項將澳大利亞、印度、日本和美國聯合起來的外交倡議。

英國議會外交事務專責委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）表示，“加強我們在印度-太平洋的外交、防務和經濟關係至關重要——如果西方留下真空，中國將急切地將其填補”。她指出，“韌性和威懾必須成為我們外交政策的核心。權力的集中很容易落入壞人之手。我們的供應鏈，特別是半導體供應的多元化，將從長遠來看保護我們”。