普京稱將很快與習近平會面

俄羅斯/中國/國際

據塔斯社報導，俄羅斯總統普京9月1日在出席活動時表示，他很快將會見中國國家主席習近平。他稱，雙方將討論包括拓展人文交流在內的問題。

廣告 繼續瀏覽後續

普京周五在“講點重要的事”公開課上回答在場學生的問題時說，“很快我們就會有活動，將與中華人民共和國主席會談。他稱我為他的朋友，我也很高興稱他為我的朋友，因為他個人親自為俄中關係和聯繫的發展做了大量工作，而且是在各個方面。我們也一定會與他討論在這方面、在拓展人文交流方面還可以做些什麼”。

此前有報道稱，普京可能於10月赴華出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。

普京在活動中還向在場的30名學習成績優異的學生代表表示，隨着亞洲的積極發展和俄羅斯與該地區的合作，對東方語言的研究非常需要，需要專家以便與亞洲國家合作。

普京說，“與中國的貿易額已增長超過1000億美元，與印度的貿易額大幅增長了2.5至2.3倍，與其他（亞洲）國家的貿易額也增長了數倍，當然，這將需要必要數量的專家，他們可以為這些方向而努力。東方語言的研究需求量很大”。

普京談到：“一如既往，經濟中心以及其隨後的政治生活中心將逐漸轉移到這些地區（亞洲）。”