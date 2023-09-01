涉嫌支持朝鮮武器項目，美日韓協調製裁俄羅斯個人及實體

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美國財政部8月31日通過新聞稿宣布，在與韓日兩國的協調下，美國制裁了參與為朝鮮非法開發大規模殺傷性武器和彈道導彈創收活動的2名個人和1個基於莫斯科的實體。

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美國財政部表示，在其制裁名單上增加的這三個對象包括：總部設在莫斯科的Intellekt公司、俄羅斯公民科茲洛夫（Sergey Mikhaylovich Kozlov）和在俄羅斯活動的朝鮮公民Jon Jin Yong。該部門稱，Intellekt公司與科茲洛夫有關。

美國財政部稱，這次行動是針對朝鮮23日試圖向軌道發射1顆偵察衛星而採取的，這是朝鮮在3個月內第2次發射衛星，但均以失敗告終。

美國財政部負責反恐和金融情報事務的副部長尼爾森(Brian E. Nelson) 表示，“為了進一步履行政府協調應對地區挑戰的承諾，今天的行動——連同我們盟友和夥伴的行動——針對的是使朝鮮彈道導彈和大規模殺傷性武器計畫得以實施的協助網絡，這違反了聯合國安理會的決議”。

尼爾森補充說，“美國將繼續與韓國和日本密切協調，共同努力打擊朝鮮的非法破壞活動”。拜登總統本月早些時候在戴維營接待了韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄，這是自2015年以來外國領導人首次訪問這一總統度假地。美國官員形容這次三方峰會具有歷史意義，因為日本對韓國的殖民佔領使雙方的敵意揮之不去。

美國財政部稱，上述朝鮮公民參與了莫斯科的一個建築項目，該項目涉及Intellekt公司和一家與第二自然科學院有關聯的公司。美方此前曾實施過旨在破壞俄羅斯與朝鮮合作的制裁措施，這是國際社會阻止支持俄羅斯對烏侵略戰爭戰略的一部分。

本月早些時候，美國財政部將目標對準了一家斯洛伐克軍火商控制的公司，據稱該軍火商試圖促成俄羅斯向朝鮮提供原材料以換取武器彈藥的交易。