澤連斯基稱烏克蘭製造的武器已被證明射程達700公里

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四宣布，烏克蘭已研製出一種可擊中700公里外目標的武器，這顯然是指前一天對俄羅斯西部機場的襲擊。澤連斯基在其電報頻道上說，這種武器由烏克蘭戰略工業部生產，但沒有透露其他細節。

廣告 繼續瀏覽後續

據當地報道，莫斯科周三指責烏克蘭的無人機對俄羅斯與愛沙尼亞和拉脫維亞邊境附近的機場進行了長達4小時的襲擊，並造成4架伊爾-76軍用運輸機受損。該機場位於俄羅斯普斯科夫州，距烏克蘭邊境以北約700公里處。在長達18個月的戰爭中，俄羅斯共有6個州成為襲擊目標。

澤連斯基周四晚在發表例行講話中談到，“今天是多事的一天。與軍方和政府官員舉行電話會議。前線。我們的進攻行為。我們的武器，即烏克蘭的新型武器，其射程為700公里。任務就多了”。他當天還與英國貝宜系統公司的代表進行了會談。

澤連斯基介紹說，“全世界都非常了解這家公司。我們的戰士已經非常熟悉該公司生產的武器。特別是火炮——L119和M777榴彈炮及CV90步兵戰車，威力非常大。該公司開始在烏克蘭開展業務。我們的目標是所有最有用的防禦武器都可以在烏克蘭生產。我們已經生產了一些產品，我們將生產所有必要的產品。我感謝世界上所有提供幫助的人！”

澤連斯基近日在接受葡萄牙廣播電視台採訪時表示，除了盟國已經承諾的“50到60架”美製F-16戰鬥機外，烏克蘭還需要另外100架戰鬥機，這些戰鬥機應在明年年初投入使用。

澤連斯基在採訪中說，“今天，我們就未來交付50至60架（F-16）戰鬥機達成了協議。我為什麼這麼說？因為在不同時期，我們將擁有不同數量的戰鬥機”。他補充說：“我們總共需要約 160架戰鬥機，才能擁有一支強大的空軍，不給俄羅斯主宰領空的機會”。

澤連斯基表示，這些戰鬥機應該“明年初”在烏克蘭天空投入使用，他認識到這個問題很複雜，因為不僅需要對烏克蘭飛行員進行培訓，還需要對該國工程師進行培訓，並進行大量的專業維護。

澤連斯基表示，“我們正在與俄羅斯作戰，我們正在為我們的烏克蘭土地而戰，反對俄聯邦的侵略政策。我們需要戰鬥機只是為了保衛我們自己。保衛我們的土地、我們的海洋、我們的天空”。他指出，烏克蘭需要西方戰鬥機的另一個緊迫用途是確保“俄羅斯不會非法統治黑海，會通過封鎖我們在黑海和亞速海的糧食走廊來控制俄羅斯的侵略”。