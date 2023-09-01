烏外長：俄羅斯已成為歐洲最大的敵人

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烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本周在訪問巴黎時接受法國 «世界報»採訪表示，他對法國向烏克蘭提供的“軍事、人道主義、外交和經濟”支持表示滿意，並對法方承諾的力度充滿信心。

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庫列巴周二在訪問巴黎期間受邀出席了法國駐外使節年度會議。在接受《世界報》採訪時，他淡化了呼籲與俄羅斯談判的聲音的影響。法國前總統薩科齊日前提出了一系列他認為可以結束俄烏戰爭的途徑。他建議烏克蘭成為一個“中立”國家，既不加入歐盟，也不加入北約，並通過公投來決定克里米亞的未來等。薩科齊的相關言論飽受批評和爭議。

庫列巴在採訪中調侃道，“薩科齊總統曾於2008年在格魯吉亞有過輝煌的時刻：這場危機的處理是此後一系列事件的原因之一”，2014年俄羅斯吞併克里米亞，2022年烏克蘭遭到全面入侵。同時他也承認，薩科齊曾一度支持歐盟與烏克蘭就該國入盟前景達成雄心勃勃的協議的想法。

相較於回顧過去，庫列巴更加重視歐洲領導人在歐洲集體安全未來問題上不斷變化的立場。他說，“現在很清楚，俄羅斯既不是歐洲的朋友，也不是歐洲的一部分。俄羅斯已成為歐洲最大的敵人。對俄羅斯文學、芭蕾舞劇、大型項目或俄羅斯金錢的喜愛並不能抹殺這一現實。因此，俄羅斯不能成為歐洲安全架構的支柱之一，相反，歐洲安全架構必須建立在歐洲必須免受俄羅斯威脅的理念之上”。

庫列巴稱讚這是“心態的徹底轉變”，儘管他承認要說服所有歐洲夥伴仍有“大量工作要做”。但他強調，“歐洲東翼的安全將由一個國家負責，這個國家將是烏克蘭——當然是北約中的烏克蘭”。

就西方國家對烏克蘭的軍援進度問題，庫列巴指出，“我們提出的每一個向更先進（武器）的要求最初都被說‘不’”，但最終都得到了滿足。最近的例子是圍繞美製F-16戰鬥機的援助問題，荷蘭、丹麥和挪威在美國開綠燈的情況下承諾向基輔提供該型戰鬥機。

庫列巴還表示對法國製造的陣風戰鬥機感興趣，“我們正在與生產最新一代戰機的國家（除美國外）合作”，他談及法國向烏克蘭提供陣風戰機的“戰略”優勢，以及對法方來說未來投資的好處。

庫列巴同時還希望能在俄羅斯影響力急劇上升的非洲爭取那裡更多國家的支持。近幾個月來，他3次前往非洲，訪問了11個國家。在巴黎，庫列巴請法國外長科隆納安排與法國駐非洲國家的大使會面，並在周二晚上與他們共進晚餐。

庫列巴說，必須“反駁關於俄羅斯是好蘇聯的延續的敘事”。他認為，相較於法英等有着殖民歷史的歐洲國家而言，烏克蘭和波羅的海三國等前蘇聯集團國家在與非洲國家接觸時沒有歷史包袱，“我們在道義上更有資格告訴他們俄羅斯的真實面目，並解釋俄羅斯對我們的殖民統治”。

庫列巴還主張強調前蘇聯集團國家對非洲國家獨立鬥爭的貢獻。他談到，“我們需要更具體地說明我們能為非洲提供什麼，使我們大家都能從中受益”，特別是在烏克蘭的穀物供應問題上。

就俄烏戰場局勢，庫列巴承認烏軍的反攻行動並不是“像（法國著名漫畫）《高盧英雄歷險記》中那樣，兩個英雄就足以解決一切問題”。他強調，“反攻是在現實生活中進行的。這很艱難，因為俄羅斯的防線很堅固。但我們正在取得進展。沒有理由改變戰略，因為我們看不到俄羅斯人的戰略有任何變化”。

庫列巴指出，無人機的存在和俄羅斯的襲擊使烏克蘭士兵的行動，特別是在敵軍的炮火下更加複雜。他不願對俄羅斯境內無人機襲擊次數的增加發表評論，基輔一般都避免聲稱對此負責。