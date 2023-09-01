美國將首度向烏克蘭提供貧鈾穿甲彈 白宮：烏軍在紮波羅熱取得進展

烏克蘭/美國/國際

據路透社看到的一份文件顯示，拜登政府將首次向烏克蘭提供有爭議的貧鈾穿甲彈，兩名美國官員也證實了該消息。這些彈藥可以幫助摧毀俄羅斯坦克，是將於下周公布的對烏新軍事援助計畫的一部分。據一位知情人士透露，這些彈藥可以從美製艾布拉姆斯主戰坦克上發射，預計將在未來幾周內運抵烏克蘭。

廣告 繼續瀏覽後續

美國官員透露稱，即將宣布的對烏軍援一攬子計畫價值將在2.4億美元至3.75億美元之間，具體取決於所包含的內容。這些官員說，這筆軍援的價值和內容仍在最後敲定中。白宮方面沒有立即回應置評請求。

據《華爾街日報》6月中旬報導，美國當時正在考慮向烏克蘭運送貧鈾彈。隨着烏克蘭反攻的不斷推進，美國最近對烏提供的武器援助包括火炮、防空導彈和地面車輛。路透社無法確定除了貧鈾彈之外，這筆即將宣布的最新軍援中還包含什麼裝備。

據了解，這筆軍援計畫的資金授權將來自“總統撥款權”，這一渠道授權美國總統在緊急情況下無需國會批准即可從美國庫存中轉移裝備和服務。這些物資將來自五角大樓的過剩庫存。自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國對烏的安全援助規模已超過430億美元。

此外， 美國白宮國安會戰略溝通協調員約翰·柯比(John Kirby) 周五透露稱，在過去的72小時里，烏克蘭部隊在紮波羅熱南部的反攻中取得了顯著進展。

約翰·柯比稱：“我們注意到，在過去72小時左右的時間裡，烏克蘭武裝部隊……在從紮波羅熱地區向南推進的戰線上取得了一些顯著進展，他們在攻擊俄羅斯第二道防線方面取得了一些成功。”

約翰·柯比在電話會議上對記者說，如何利用他們的成功取決於烏克蘭。

約翰·柯比補充說，“這並不是說......他們不知道在他們試圖進一步向南推進的過程中仍有一些艱苦的戰鬥要打”，也不是說俄羅斯可能會發起反撲。與此同時，他無法證實周五有關俄羅斯具有核能力的“薩爾馬特”洲際彈道導彈已投入實戰的報道。