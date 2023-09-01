荷蘭外交大臣：希臘令歐盟對華政策“舉步維艱”

荷蘭歐洲中國

荷蘭外貿大臣和代理外交大臣施萊內馬赫周四在接受採訪時表示，由於某些歐盟成員國（如希臘）過於依賴中國，阻礙了歐盟對華政策的有效制定。

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據泛歐媒體歐洲動態（EURACTIV）網站今天9月1日報道，荷蘭外貿部長施萊內馬赫（Liesje Schreinemacher）由歐盟委員沃普克-霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）指定代理外交大臣後，她就中荷關係以及歐洲對中國資源的依賴問題接受了荷蘭僱主聯合會（VNO-NCW）的採訪。

當被問及企業對歐盟對外國投資篩選機制的擔憂時，施萊內馬赫提到了荷蘭的投資、兼並和收購安全測試（Vifo），該測試可檢查外國對荷蘭戰略部門的影響。

施萊內馬赫說，“現在還不是每個歐洲成員國都有這樣的測試”。她說，“我們希望大家都這樣做”，否則就會產生“水床”效應：“投資者就會流向那些沒有安全測試的國家”。

希臘德國兩大港口

她補充說，以希臘的比雷埃夫斯港為例，該港口由一家中國國有企業擁有。由於在這種情況下，希臘依賴於中國，這就使得在歐洲範圍內製定有效的對華政策變得更加困難。

該報道說，希臘比雷埃夫斯港的大股東是中國中遠海運公司，該港口經常被視為中國在歐洲的重要影響力槓桿，在希臘阻撓歐盟就中國人權狀況發表聲明時，比雷埃夫斯港時常被提起。

去年，德國決定將漢堡港25%的少數股權授予中遠集團，這導致朔爾茨政府與布魯塞爾之間發生摩擦，歐盟委員會建議擱置該交易，以防出現更多有關中國的戰略漏洞。

施萊內馬赫補充說，“雖然監控外國在我們戰略領域的影響是件好事，但荷蘭仍需要"繼續成為一個吸引海外投資的國家，因為這些投資有助於我們的創新和競爭力”。

半導體

歐洲動態說，荷蘭在歐盟中是對華較為鷹派的國家之一，最典型的例子是荷蘭政府決定對國內企業向第三國出口關鍵芯片製造技術實施出口限制--雖然沒有明確說明，但人們普遍認為這一措施主要是針對中國的。

施萊因馬赫說，如果荷蘭的技術出口涉及國家安全風險，我們也可以引入出口許可證的做法，但她補充說，這種措施需要"考慮到經濟和政治後果"。

她解釋說："我們的想法並不是用一張大網將所有從事量子技術或量子芯片業務的公司一網打盡，讓它們都必須遵守這樣的許可要求。不過：我們的國家安全是最重要的。

該報道說，在過去的幾個月里，荷蘭與中國的關係顯著惡化，這主要是由於上述出口限制以及荷蘭特工部門在五月份的一份報告中將中國定為荷蘭安全的"最大威脅"。

減少依賴非洲...

儘管荷蘭政府採取了預防措施並試圖加強荷蘭的戰略自主權，但施萊因馬赫並沒有掩蓋這樣一個事實，即：歐洲在努力實現綠色無碳經濟的過程中仍然需要中國。

施萊因馬赫承認說，沒有中國的原材料，我們就無法實現可持續發展。我們的能源轉型需要中國。“這就是為什麼歐洲在與中國打交道時必須謹慎用詞”。

她說，“有時有人問我，為什麼我們不停止與中國的貿易，或者像美國那樣對中國使用強硬的語言”。但是，美國仍然在做很多事情來促進他們自己與中國的貿易。

施萊因馬赫指出，非洲是歐盟急需的重要原材料的潛在替代來源。非洲擁有大量資源。中國人已經在那裡活躍了一段時間，俄羅斯也加入了他們的行列。荷蘭和歐洲也不能落在後面。她補充說，非洲目前有一種與歐盟合作的"渴望"，儘管在薩赫勒地區發生了多起政變，推翻了對歐盟友好的領導人之後，歐盟被迫重新思考其對非洲大陸的政策。

這位部長的理由是，互惠互利的貿易協議有助於緩解非洲大陸對工作崗位的渴求，並阻止非洲人到歐洲找工作，他所在的私有民主人民黨（VVD）正在為一場以移民問題為主題的競選活動做準備。

…還是在歐洲？

關於在歐洲開採關鍵原材料（CRM）這一有爭議的話題，施萊因馬赫沒有表現出對公民反對意見的理解。

她認為"[拒絕在歐洲採礦]是一種庸人思維”：“不要在我家後院採礦”。“那麼，允許在非洲開採這些金屬嗎？我覺得這有點瘋狂”。

歐洲動態說，施萊因馬赫部長在這一問題上的明確立場可能得益於這樣一個事實，即荷蘭本土幾乎不擁有任何關鍵原材料，因此潛在的開採可能發生在其他歐盟國家。

這位大臣呼籲荷蘭不要自己採礦，而是在CRM工藝方面發揮關鍵作用，讓其他國家 "無法忽視我們"。