菲總統談中國新版地圖：我們將繼續捍衛菲律賓領土主權

菲律賓/中國/南海

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周五表示，菲律賓“將回應”中國發布的顯示其擴大南中國海主權主張的新地圖，但拒絕透露“行動細節”。他強調，菲律賓將繼續捍衛該國“領土主權和領土權力”。

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菲律賓總統通訊辦公室發表聲明稱，小馬科斯誓言“將繼續捍衛國家領土，尤其是在中國發布了以新的十段線為特徵的2023年版地圖，該地圖界定了中國在西菲律賓海（菲律賓西側的南中國海海域）的邊界之後。”

中國自然資源部周二以《規範使用地圖，一點都不能錯》為題，正式發布“2023年版標準地圖”，其內容涉及部分爭議領土，引發印度、馬來西亞、越南和菲律賓等國抗議，及俄羅斯的澄清。

中國外交部發言人汪文斌周四就地圖上南海“十段線”問題答記者問說，“中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發布各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識。希望有關方面客觀理性看待”。

小馬科斯周五在菲律賓巴拉望省接受採訪時說，“當然，我們將繼續捍衛我們的領土主權和領土權利。我們沒有改變我們的做法。改變做法的是我們周圍的其他國家”。

小馬科斯說，“現在，我們再次收到消息，九段線已經延長到十段線。因此，這些都是——我們必須對所有這些作出回應，我們會的，但同樣，這些都是我不願談論的操作細節”。

小馬科斯表示，菲律賓一直恪守以規則為基礎的國際法，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），該公約使菲律賓在主張領土主權和海洋領土方面站在了非常堅實的基礎上，這一點也得到了世界上許多國家的認可。

小馬科斯說，“我認為，這使我們在領土主權和海洋領土主張方面有了非常堅實的基礎。這已經得到世界上許多國家的證實和支持，我們應該為此感到自豪”。他談到，“我們應該從中汲取力量，我相信這對菲律賓繼續捍衛我們的海洋邊界也是一個非常大的幫助”。