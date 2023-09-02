中國新版地圖：文萊就“南海最新事態”發布聲明

文萊/中國/南海

繼菲律賓，印尼，馬來西亞，越南，印度等國對中國新版地圖發出抗議後，與中國有主權爭議的文萊今天也發罕見布聲明，強調根據1982年《聯合國海洋法公約》的規定和程序商定海洋畫界問題至關重要。

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文萊達魯薩蘭國外交部今天9月2日發布“關於南海最新事態發展的聲明”，首先表態強調說：“我們重申致力於維護南海的和平、穩定與安全”。

該聲明寫道：憶及 1982 年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）締約國的義務，根據《聯合國海洋法公約》的規定和程序商定海洋畫界問題至關重要。

大陸和島嶼領土以及其他海洋地物的海洋權益完全受國際法，特別是受《聯合國海洋法公約》的管轄。

在東盟成員國當中，文萊對中國的九段線主權聲索與其主權重疊的問題，一貫保持低調，罕見發出抗議。

這次該國外交部的聲明表示：在南海問題上，我們堅持 "兩步走"的方針，即具體問題由當事國根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，通過雙邊和平對話與協商解決。

此外，東盟富油國文萊還表示，所有有關國家都需要促進一個平靜、和平和有利的環境，在該地區建立信心和增進互信。

我們重申致力於全面、有效地落實 2002 年《南海各方行為宣言》（DOC），並強調積極努力早日達成有效的、實質性的《南海行為準則》（COC）的重要性。