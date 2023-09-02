中斷三年後，澳洲代表圖下周將赴華參加澳中高級別對話

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澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）周六通過聲明宣布，來自澳洲工業、政府、學術和媒體代表團將於下周四前往北京與中國同行進行對話。這是為穩定兩國關係邁出的又一步。澳中高級別對話自2014年起每年舉行一次，作為雙方討論關切問題的平台，但2020年後停止舉行。

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據路透社報導，澳大利亞工黨籍前貿易部長愛默生（Craig Emerson）將率領代表團，其中還包括自由黨籍前外長畢曉普（Julie Bishop），以顯示兩黨的政治支持。澳洲外交部表示，“這一對話為雙邊關係雙方的利益攸關方就貿易和投資、人民與人民之間的聯繫以及地區和國際安全等一系列問題進行建設性討論提供了機會”。

據悉，中國前外長李肇星將共同主持對話並率領中方代表團出席會議。澳大利亞外交貿易部秘書長安思捷（Jan Adams）也將隨團赴會，她曾在駐華大使任上出席了在北京舉行的上次對話。

黃英賢通過聲明表示：“這是自2020年初以來首次舉行該對話，標誌着我們在加強雙邊接觸、穩定對華關係方面又邁出了一步。恢復這一對話是我12月在北京與中國國務委員兼外長王毅會晤的成果之一。它為兩國代表提供了一個機會，討論我們的觀點以及如何在共存利益的領域加強合作”。

愛默生談到，“自成立以來，這一對話會一直是與中方參與者加深相互理解、尋找共同點的契機。我很榮幸能夠率領澳大利亞代表團，為阿爾巴尼斯政府穩定對華關係的努力作出貢獻。”

2020年，由於澳大利亞呼籲新冠病毒溯源問題，中方對十幾種澳洲出口商品實施了限制措施，因此這兩個主要貿易夥伴之間的外交往來陷入僵局。自去年5月澳洲工黨政府上台後，緊張局勢有所緩解，中國最近也取消了對澳大利亞大麥出口的關稅。

阿爾巴尼斯政府還曾表示，希望看到中國取消對龍蝦和葡萄酒出口的貿易限制，並對在華被關押的澳籍記者成蕾和作家楊恆均表示關切。阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）總理預計將於今年訪問北京，但具體日期尚未確定。

另據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，新數據顯示，7 月份中國進口了創紀錄的294963噸牛肉，其中大部分來自巴西。總部位於美國丹佛的諮詢公司Global Agritrends肉類分析師奎爾蒂（Simon Quilty）稱，中國或韓國可能很快取代日本成為澳大利亞牛肉最大的出口市場。