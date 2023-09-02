俄羅斯、白俄和伊朗大使受邀參加今年諾貝爾獎頒獎儀式引發爭議

諾貝爾獎，俄烏戰爭

俄羅斯、白俄羅斯和伊朗大使受邀將出席12月在瑞典斯德哥爾摩舉行的諾貝爾獎頒獎儀式，該宣布一出立即引發巨大爭議，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭和德黑蘭當局鎮壓國內抗議活動之後，諾獎委員會已停止邀請這三國大使出席頒獎儀式。

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瑞典諾貝爾基金會8月31日表示，“將恢復以前的做法，在瑞典和挪威有外交代表的所有國家的大使，都將受邀參加今年的頒獎典禮”。面對這一宣布引發的一片反對之聲，基金會堅持表示該決定是為了改善對話和民主，基金會主任說："世界日益分裂，對話的空間正在縮小"。負責頒發諾貝爾和平獎的挪威委員會也同樣表示，"對於那些鎮壓人民或發動戰爭的專制國家的代表來說，到場聆聽這些信息比不被邀請參加頒獎儀式會更令其感到不適"。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科在臉書批評說，“數百萬烏克蘭人遭受無端戰爭之苦，而俄羅斯政權卻未因其罪行而受到懲罰”，呼籲諾貝爾獎委員會撤銷該決定，以支持孤立俄羅斯和白俄羅斯的努力。白俄羅斯流亡反對派領導人季哈諾夫斯卡婭也同樣憤慨地指出，去年的諾貝爾和平獎得主、白俄羅斯律師比亞利亞茨基還仍被關押在監獄中，呼籲不要邀請盧卡申科政權代表參加任何活動。

瑞典首相剋里斯特松說，像其他許多人一樣，他對俄羅斯受邀感到 "非常驚訝"。他說："如果是我處理頒獎典禮的邀請，我不會這麼做，我知道這樣讓許多瑞典人和烏克蘭人感到憤怒”

包括綠黨、左翼黨、中間黨和極右派在內的許多瑞典知名政治人士已宣布抵制這三國大使出席的諾獎頒獎活動。