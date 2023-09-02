印度不排除與菲律賓海軍聯合巡邏

印度/菲律賓/中國/南海

印度希望擴大與菲律賓海軍互動，不排除進行聯合巡邏，因為“兩國在保持印太地區的自由與穩定方面的優先事項是一致的”。

廣告 繼續瀏覽後續

菲律賓官媒菲通社馬尼拉消息：印度駐菲律賓大使尚布-庫馬蘭（Shambhu Kumaran）9月1日在記者會上表示，他看到了印菲兩國在海軍領域開展合作的機會。他稱，防務是新德里和馬尼拉之間相對較新的接觸領域。

印度駐菲律賓大使庫馬蘭補充說，“印度不排除與菲律賓海軍進行聯合巡邏的可能性，但目前還沒有這方面的積極建議”。

庫馬蘭大使補充說：“我們確信，加強我們國家的安全能力，將帶來更大的穩定，並通過穩定，為這個地區帶來進步和繁榮”。

庫馬蘭先生強調稱，新德里與馬尼拉加強防務關係的意圖“並非針對任何國家”，而是兩個相鄰的“民主國家的合乎邏輯的舉措”。

他補充說："我們不認為這是出於任何動機，但我們顯然希望該地區的發展是以規則為基礎的，不忽視小國的利益，並避免侵略性舉動，因為我們在該地區有着共同的利益。

印度大使庫馬蘭表示，印度希望看到印太地區以"和平的方式"發展，同時繼續保持“航行自由、商貿暢通無阻和飛越自由”。

庫馬蘭先生表示，由於中國堅持其南海主權主張以及發布該地圖背後的動機，各國"應該對彼此的關切保持敏感"。

印度駐菲律賓大使庫馬蘭將中國新地圖稱為“製圖擴張主義”，並說，他聲援菲律賓對這個“製圖擴張主義”表達的情緒。

他補充道，“表達我們的立場和觀點非常重要”。“我認為印度和菲律賓已經有效地做到了這一點"。

據菲通社介紹，印度今年首次呼籲遵守2016年南海仲裁案裁決，該裁決宣布中國政府根據其所謂的“九段線在該地區提出的廣泛主張無效。

該報道說，“印度與菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和越南一起抗議中國新的標準地圖，而這個地圖也將菲律賓在西菲律賓海的幾處地物劃入中國的國界”。

該報道續稱，中國發布的2023年版地圖還顯示納入阿魯納恰爾邦、洞朗高原，以及中國控制但印度聲稱擁有主權的阿克賽欽地區。