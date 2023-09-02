挪威諾貝爾委員會主席：俄羅斯試圖讓諾獎得主穆拉托夫沉默

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據法新社報導，挪威諾貝爾委員會主席貝里特·賴斯-安德烈森（Berit Reiss-Andresen）周六通過聲明表示，通過將其列入所謂“外國代理人”名單，俄羅斯試圖讓2021年諾貝爾和平獎得主、俄著名記者《新報》總編穆拉托夫（Dmitry Muratov）沉默。

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俄羅斯司法部周五將穆拉托夫列入“外國代理人”名單，並稱穆拉托夫“利用外國平台傳播旨在對俄聯邦外交和國內政策形成負面態度的觀點”，並參與了其他“外國代理人”內容的製作和傳播。根據去年12月擴充的一項法律，俄當局要求所有從國外獲得資金或支持的個人或組織被歸類為 “外國代理人”。

穆拉托夫是繼前蘇聯領導人戈爾巴喬夫以來俄羅斯首位諾貝爾和平獎獲得者。同在2021年獲得該獎項的還有菲律賓調查記者雷沙（Maria Ressa），二人的獲獎理由為“捍衛言論自由這一民主和穩固和平的前提”。

曾親自參加頒獎過程的貝里特·賴斯-安德烈森通過聲明表示，“德米特里·穆拉托夫先生於2021年榮獲諾貝爾和平獎，以表彰他為促進言論自由、信息自由和獨立新聞事業所做的努力。令人痛心的是，俄羅斯當局現在正試圖讓他沉默”。她補充說，對穆拉托夫的指控“是出於政治動機”。

貝里特·賴斯-安德烈森強調，“挪威諾貝爾委員會將繼續支持《新報》和穆拉托夫先生所開展的重要工作”。去年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，該報因政府加強審查而停刊。為避免審查，其在拉脫維亞首都里加推出了《新報歐洲版》。隨後網站在俄羅斯境內被封鎖，該報的媒體執照被吊銷。

自2000年以來，《新報》已有6名記者和撰稿人遇害，其中包括調查記者安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她是在俄總統普京生日當天在莫斯科被槍殺的。

2021年10月，普京被問及是否會將穆拉托夫列入“外國 代理人”名單。普京隨後回答說，除非他“違反俄羅斯法律”，“製造理由”，否則不會被列入名單。

聯合國秘書長古特雷斯同年向穆拉托夫和雷沙表達祝賀時強調，對於他們所做工作的承認提醒人們，如果一個社會沒有能夠調查不法行為、向權力說真話的記者，這個社會便不可能有自由。古特雷斯指出，新聞自由對和平、正義和人權至關重要。