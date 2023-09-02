教皇方濟各在蒙古呼籲保護地球 批評腐敗

方濟各/蒙古

教皇方濟各周六在烏拉巴托讚揚了蒙古與大自然和諧相處的傳統，並呼籲緊急保護地球。他還在該國領導人面前警告腐敗會使整個國家陷入貧困。

2023年9月2日，教皇方濟各在蒙古烏蘭巴托的使徒之旅中，在聖彼得和保羅大教堂與主教、神父、傳教士、獻身者和牧靈工作者會面時發表講話。

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教皇方濟各前一天抵達烏蘭巴托，在官方儀式的紅地毯上，他受到身着金屬盔甲的蒙古騎兵的歡迎。

在巨大的蘇赫巴托廣場（烏蘭巴托的蒙古權力中心），他與蒙古總統烏赫納-呼日勒蘇赫一起迎接了等待他到來的一千多名忠實和好奇的圍觀者。

據法新社報道，方濟各在講話中讚揚了蒙古的"智慧"，因為幾個世紀以來，這裡的許多人一直與大自然和諧共處，尤其是游牧民族，他們"尊重生態系統的微妙平衡"。

但是現在，教皇方濟各在蒙古呼籲人們"對保護地球做出緊迫的承諾”，他指出，這個承諾現在人類已經繞不過去了"。

蒙古是世界上最大的煤炭出口國之一，其首都的空氣經常躋身世界上污染最嚴重的地方之列。

由於氣候的變化、過度的放牧和採礦，蒙古大片地區也面臨著荒漠化的威脅。

教皇方濟各在讚揚蒙古的宗教寬容與和平主義外交政策的同時，還當著該國領導人的面批評了腐敗現象。

方濟各告誡說，腐敗是"對每一個人類群體發展的嚴重威脅，它助長了功利主義和不擇手段的品行心態，使整個國家陷入貧困"。