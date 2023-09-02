法新：教皇似從蒙古向中國伸橄欖枝 現場中國人擔心被識別

方濟各/蒙古/中國

教皇方濟各今天在蒙古說，教會沒有政治議程，政府不用擔心。法新社認為這是向北京伸出橄欖枝。而許多趕來看教皇的中國人則用墨鏡和口罩遮面，不敢透露姓名，甚至有人勸同伴勿與記者交談，恐回國有麻煩...

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法新社說，周六，在蒙古舉行的天主教傳教士聚會上，教皇方濟各似乎想讓中國（當局）放心。他說，政府對教會的傳教工作"沒什麼可擔心的"。

在蒙古首都烏蘭巴托的聖彼得和保羅大教堂，這位 86 歲的教皇宣布，各國政府和世俗機構不必擔心教會的傳教行動，因為教會沒有政治議程。他補充說，教會傳遞的"仁慈與真理"的信息"旨在促進所有人的福祉"。

羅馬教皇在對蒙古的首次訪問中，似乎不僅打算鼓勵為數不多的，生活在這個人口三百多萬、以佛教為主國家的天主教團體（約1400名成員），而且還打算抓住他來到中國門口的機會，努力改善梵蒂岡與中國政府之間的關係。

法新社說，中國共產黨懷疑任何可能威脅其權威的組織，尤其是宗教組織。長期以來，中國共產黨一直對羅馬教廷心存疑慮，因為羅馬教廷對中國天主教徒具有潛在的政治影響力，而中國與（梵蒂岡）這個微型國家沒有外交關係。

不過，這沒有妨礙中國政府和梵蒂岡去年就主教任命這一棘手問題續簽了協議。

中國門口

在烏蘭巴托的蘇赫巴托廣場上，很多人來自遠方，希望一睹教皇的風采。

法新社說，許多前來看教皇的中國人，為了避免被認出，都蒙住了頭，把臉藏在外科口罩和太陽鏡後面。

一位不願透露姓名的中國女子告訴記者："我們必須保持低調，最重要的是不能說我們是為教皇而來。在海關，我們被問及是否是天主教徒，我們說我們是遊客。

她的一位男同胞說："我們彷彿看到了耶穌"。他表示，他們是從中國組團來蒙古"專門來看教皇的"。

這位擔心報復而隱姓埋名的中國男子告訴法新社記者：“我們很有福氣。很多中國天主教徒都想來，但他們來不了”。

法新社記者無意中聽到一位中國訪客建議他的一位同胞不要與記者交談，因為擔心他們回國後會有麻煩。

即將於9月被教皇方濟各封為紅衣主教的香港大主教周守仁（Stephen Chow）也在場。

“一個了不起的人”

蒙古人恩赫圖爾-達格瓦多吉（Enkhtur Dagvadorj）笑着表示他"非常高興"看到教皇。他說："我不是天主教徒，但[......]我想親眼看看他。他似乎是個了不起的人”。

俄羅斯東正教徒加林娜-克魯季林娜（Galina Krutilina）和一位朋友專程從莫斯科趕來看教皇。她告訴法新社記者："我們乘火車經過 6000 多公里的旅程，在一小時前抵達。這位脖子上掛着金十字架的62歲女子說，"我們來到了這裡，因為上帝就在山頂"。“而到達山頂有很多途徑"。

周日，教皇將在一次宗教之間的會議上發表演講，預計俄羅斯東正教烏蘭巴托教會的會長將率團參加這次會議，然後這位會長將在一個新建的冰上曲棍球場主持彌撒。

教皇方濟各在6月份接受了腹部疝氣手術，而且膝蓋疼痛迫使他不得不坐輪椅，但他仍堅持四處奔波。