南非總統：調查未發現從南非向俄羅斯運輸武器的證據

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南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周日向全國發表電視講話表示，一項獨立調查沒有發現任何證據表明一艘俄國貨輪去年底從南非接收武器運往俄羅斯。今年5月，美國駐南非大使布里格蒂（Reuben Brigety）告訴媒體稱，俄羅斯貨輪“Lady R”號曾於去年十二月在開普敦附近的一個海軍基地裝運武器後返回俄羅斯。這一說法在南非引起軒然大波，並導致外交風波。

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布里格蒂的說法使人們質疑南非在俄烏戰爭問題上所宣稱的不結盟和中立立場，並擔心西方可能會對南非實施制裁。拉馬福薩在向全國發表的講話中說，這些指控對南非的經濟及其在世界上的地位造成了破壞性影響。

拉馬福薩說，“根據調查，調查小組沒有發現任何證據表明‘Lady R’號船上裝載了任何用於出口的武器貨物。調查小組發現沒有證據支持該船從南非向俄羅斯運送武器的說法”。

這一三人調查小組由南非豪登省前副法官長莫亞佩羅（Phineas Mojapelo）擔任主席。另外兩名成員是律師格卡巴希（Leah Gcabashe）， 她是去年結束的南非國家貪污調查小組的前搜證負責人，以及南非前基礎教育部副部長蘇爾提（Enver Surty）。

相反，調查小組確定，俄羅斯貨輪“Lady R”號曾停靠在開普敦西蒙鎮，運送南非武器採購機構Armscor於2018年為南非國防軍訂購的裝備。拉馬福薩說，“就武器供應合同而言，Armscor和南非國防軍都無法控制訂購裝備的供應商將其運送到南非的方式”。

拉馬福薩說，調查小組在報告中概述了導致該貨輪停靠西蒙鎮的情況、所提供貨物的類型以及當時卸貨的原因。他沒有詳細說明，但補充說，該船所運裝備的進口已獲得所有相關許可。“沒有發放武器出口許可證，也沒有出口武器”。據拉馬福薩稱，調查小組沒有發現任何涉案人員有犯罪行為的證據。

拉馬福薩表示，將於周一公布報告的執行摘要。他不會公布報告的全部內容，因為向調查小組提供的證據是保密的，透露卸載裝備的細節可能會危及部署在非洲大陸的南非士兵的工作和安全。

拉馬福薩說，“在決定不公布（完整）報告時，我考慮到了相關法律，這些法律既要求公開透明，又要求對某些可能有損共和國國防和安全的信息進行保密”。他談到，“披露卸載裝備的細節將危及重要的軍事行動，並危及我們士兵的生命”。

拉馬福薩說，“在這種情況下，如果我國武裝部隊使用的裝備類型被披露，生命就會受到威脅，因此保密的必要性是必要的，也是合理的”。

拉馬福薩還稱，“考慮到所有問題，關於向俄羅斯供應武器的指控沒有一項被證明是真實的，提出這些指控的人沒有一個能提供任何證據來支持對我國提出的指控”。他說，那些提出指控和聲稱掌握信息的人要麼沒有向調查小組提交材料，要麼說對相關事實沒有獨立的了解。