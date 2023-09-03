印度宣布任務完成讓月球車進入“休眠”狀態

印度/太空

路透社9月3日發自新德里的消息，印度航天局表示，在完成為期兩周的實驗任務後，印度關閉了月球機器人，這是第一艘抵達月球南極的飛行器。

印度空間研究組織ISRO9月2日宣布，Pragyan漫遊車已經完成了它的所有任務，印度空間研究組織已將其置於睡眠模式，使其有最佳機會在月球夜晚存活下來。

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印度空間研究組織（ISRO）周六晚間在推特上發布消息稱，月神-3號（Chandrayaan-3 ）航天器上的普拉吉安（Pragyan） 漫遊車已"進入睡眠模式"，但它的電池已充電，接收器也已開啟。

印度空間研究組織寫道："讓我們衷心希望它能被新的一系列任務成功喚醒。"否則，它將永遠是印度駐月球大使"。

印度在2019年的登月嘗試失敗後，這次成功登月使印度能夠趕上美國、中國和前蘇聯，成為一個新興的航天大國。而在印度這次成功登月的前幾天，莫斯科的"月球-25號"剛剛登月失敗，而那是時隔47年俄羅斯首次探月任務。

月神-3號（Chandrayaan-3 ）探月任務在印度引起了廣泛的歡呼，當地媒體將其譽為印度最偉大的科學成就。

印度空間研究組織說，普拉吉安（Pragyan）機器人的探索覆蓋了100 多米的範圍，它證實了月球上存在硫、鐵、氧和其他元素。

印度也在周六發射了一個太陽探測器，通過觀察可能對地球造成干擾的太陽風（俗稱極光）來研究太陽。

印度空間研究組織周日表示，這個衛星狀況良好，已進入地球軌道，準備進行150 萬公里的飛行。