意大利副總理兼外長塔亞尼抵達北京 先參謁利瑪竇墓碑

意大利/中國

意大利副總理兼外長安東尼奧-塔亞尼（Antonio Tajani）9月3日飛抵北京。在正式訪問之前，他先去一間教堂做彌散，並參謁了利瑪竇的墓碑。而他此行受關注的是意大利是否退出“一代一路”。

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據安東尼奧-塔亞尼今天9月3日發推特說，“在北京，我參觀了紀念傳教士和文學家利瑪竇神父（Matteo Ricci）的石碑，向這位偉大的意大利人致敬，他在中國旅行期間拉近了我們兩國人民和文化之間的距離”。他還說，“一到中國，我就想去美麗的北京-北大教堂參加彌撒。訪問一開始，我就強調了我們的價值觀：對話和尊重宗教自由是我們文明的基礎，也是和平共處的基礎”。

據中國外交部發言人9月1日宣布，意大利外長安東尼奧-塔亞尼將與中國中央外事辦主任和外長王毅共同出席中意政府委員會第11次聯席會議。

而意大利副總理兼外長此訪中國受關注的焦點之一，是他否會告訴北京意大利退出“一代一路”的決定。

法國費加羅報說，周六，在訪問北京前夕，這為意大利外交首腦表示，備受爭議的“一代一路”並未給意大利經濟體帶來預期的收益。

他周六在一個經濟論壇上說："我們希望繼續與中國密切合作，但我們也需要對出口貿易情況進行分析：因為一代一路並沒有產生我們所希望的結果。

他補充說："2022年，意大利對中國的出口總額為165億歐元，而同期，意大利對法國和對德國的出口總額分別為230億歐元和1070億歐元。

費加羅說，2019 年，在公共債務重壓下苦苦掙紮的意大利成為7國集團中唯一參與中國政府一代一路大規模投資計畫的國家。

北京這一雄心勃勃的項目是在習近平主席的推動下啟動的，旨在通過建設港口、鐵路、機場和工業園區，改善亞洲、歐洲、非洲甚至其他地區之間的貿易聯繫。

哈薩克斯坦

另據“NOVA News”網站今天9月3日發布消息說，意大利副總理兼外長塔亞尼9月5日結束訪問中國後，將從北京飛往阿斯塔納，在那裡，他將與哈薩克斯坦總統托卡耶夫和該國外長“努爾-特-列烏”舉行會談。塔亞尼先生表示："意大利對中亞的興趣與日俱增，尤其是因為烏克蘭戰爭的後果"，他說："我們的當務之急是與這些國家建立戰略夥伴關係，並利用哈薩克斯坦為我們的公司提供重要機遇"。意大利副總理兼外長在阿斯塔納停留期間，將為意大利大使館的新總部舉行落成典禮。