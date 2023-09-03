拜登希望將美越關係提到最高級 可能激怒中國

美國/越南

拜登希望將美越關係提升到最高級，與中越和俄越關係並駕齊驅。河內似乎擔心激怒中國而猶豫不定。但美國可以給更多的東西。

越南總理範明正（左）和美國總統喬·拜登於2022年11月12日在柬埔寨金邊舉行的美國-東盟峰會上。

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路透社河內9月3日消息，美國總統拜登（Joe Biden）將於一周後訪問河內，屆時美國將把與昔日敵人越南的外交關係提升至最高級別，但此舉可能會激怒中國，而且其附帶的商業影響尚不明確。

由於擔心來自其更大鄰國中國的潛在反應，越南最初對提升與美國的外交關係表示謹慎。這促使拜登政府加倍努力說服這個東南亞國家，包括美國政府高級官員近幾個月的多次訪問。

路透社說，華盛頓希望通過這一史無前例的舉措，提升自己在越南的最高外交地位，與中國和俄羅斯並駕齊驅，而目前華盛頓在越南的外交地位要低兩個級別。

拜登曾在7月公開表示過，兩國官員此後也非正式地對兩步升級表示樂觀，但兩國政府均未發表官方聲明。

路透社說，也許是為了安撫中國政府，越南正在討論在拜登9月10日抵達河內之後甚至之前，安排河內與北京的高層訪問，有官員稱中國國家主席習近平和總理李強可能在未來幾天或幾周內會見越南領導人。

最佳時機

新加坡智庫伊塞亞斯-尤索夫-伊沙克研究所（Iseas-Yusof Ishak Institute）高級研究員黎宏協（Le Hong Hiep）說，與華盛頓關係大幅升級的風險仍然很高，但越共領導人可能已經計算出，現在是採取行動的最佳時機，因為他們與中國的關係"未來可能會惡化"。

而且，越南與中國在南中國海的疆界問題上存在分歧，目前還不清楚越南在短期內能從此次升級中獲得什麼好處。

黎宏協說，美國向河內提供更多軍需品的問題討論已久，但由於談判需要時間，預計不會立即達成協議。

與此同時，越南正在與其他幾個國家進行談判，以更新和發展其主要由俄制武器構成的武器庫。

支持越南成為半導體工業中心的雄心也是華盛頓的激勵措施之一，但迄今為止，根據《CHIPS 法案》提供的公共資金非常有限。

美國可提供更多

美國-東盟商務理事會越南辦事處主任Vu Tu Thanh說，美國可能會提供更多。

隨着越南準備成為液化天然氣（LNG）和海上風電領域的參與者，能源是另一個合作可能增加的領域，儘管行政和資金方面的延誤抑制了合作的熱情。

美越關係的提升有望推動美國公司在越南的發展計畫。熟悉相關計畫的人士表示，飛機製造商波音公司 BA.N 和能源公司 AES AES.N 可能會在拜登訪問越南期間宣布相關消息。路透社說，這兩家公司沒有立即發表評論。

美國-東盟商務理事會的Vu Tu Thanh 先生說，美國已經是越南最大的出口市場，美國可以放寬海關手續以促進貿易。