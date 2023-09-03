澳大利亞將向所羅門群島派遣更多警察並延長任務期限

澳洲/所羅門群島

澳大利亞宣布向所羅門群島增派警察，協助該國舉辦國際賽事和大選。所羅門群島去年與中國簽署安全條約令澳洲和美國對中國的海上野心感到擔憂。

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路透社悉尼消息：澳大利亞周日表示，將向所羅門群島增派警察，以加強11月太平洋運動會的安保工作，並在明年6月之前一直駐紮在那裡協助該國大選。

在所羅門群島提升與中國的關係、於7月簽署警務協議之後，澳大利亞警察的駐紮範圍也隨之擴大。澳大利亞、新西蘭和美國擔心，中國警察可能會破壞堪培拉與太平洋島國的長期安全協議。

所羅門群島周五表示，已邀請澳大利亞延長最初定於今年12月結束的澳大利亞警察在該國的駐留時間。

澳大利亞外交貿易部發言人周日的聲明表示，澳大利亞是太平洋群島的"主要安全夥伴"。澳大利亞警察將與來自斐濟、新西蘭和巴布亞新幾內亞的警察一起工作。

該聲明說："應所羅門群島政府的請求，澳大利亞已將其對所羅門群島國際援助部隊（SIAF）的派遣期限延長至 2024年 6 月，以協助該國保障全國大選的安全。

澳大利亞警察特遣隊於2021年12月抵達所羅門群島，以協助平息反政府騷亂，而中國警察培訓人員則於今年抵達所羅門群島，為運動會做準備。

預計將有來自20幾個國家的5000多名運動員參加本屆運動會，中國為本屆奧運會捐建了體育場館和其他場館。

路透說，2019 年，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）將該國對台灣的外交承認轉為對北京的外交承認後，中國加大了對所羅門基礎設施建設的資助力度。所羅門群島去年與中國簽署了一項安全條約，引起了堪培拉和華盛頓對北京海上野心的擔憂。