烏克蘭億萬富翁、澤連斯基前盟友因欺詐被拘

近幾個月來，澤連斯基總統承諾加大打擊腐敗力度，尤其是針對歐盟為維持基輔候選國地位而提出的條件。

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據當地媒體周日報道，基輔一家法院以涉嫌欺詐和洗錢為由，下令將烏克蘭億萬富翁科洛莫斯基（Igor Kolomoisky）拘留兩個月，他曾是烏克蘭總統澤連斯基的親密助手。

據法新社攝影師所見，這位 60 歲的大亨是烏克蘭最富有的人之一，他在周六深夜出庭時，身穿黃色 T 恤和藍色夾克，這是烏克蘭國旗的顏色。

據Svoboda廣播電台報道，聽證會結束時，法院決定採取"預防措施"，下令將科洛莫斯基先生監禁兩個月，並將其保釋金定為5.09 億烏克蘭“格里夫納”，約合1千2百70 萬歐元。

據烏克蘭安全部門（SBU）稱，這位億萬富翁涉嫌欺詐和非法獲取財產。

科洛莫-斯基”先生曾支持澤連斯基在2019年參選總統，並擁有一家電視頻道，而烏克蘭總統澤連斯基曾在該頻道以喜劇演員的身份一舉成名。

法新社說，近幾個月來，澤連斯基總統承諾加大打擊腐敗的力度，尤其是針對歐盟為維持基輔候選國地位而提出的條件。

烏克蘭最近曝光了幾起腐敗醜聞。其中一起涉及烏克蘭國防部長雷茲尼科夫，並與一家土耳其公司簽訂了一份軍隊物資供應合同。

8 月底，烏克蘭突擊搜查了200 多個徵兵中心，以剷除使應徵入伍者得以逃脫的金錢腐敗制度。