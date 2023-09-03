烏法總統通話：澤連斯基稱就在法國進行飛行員培訓達成協議

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日表示，他當天在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的通話中，達成了“關於在法國培訓我們的飛行員的非常重要的協議”。

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澤連斯基在當晚的例行視頻講話中說，“關於在法國培訓我們的飛行員達成了一項非常重要的協議——我們的現代戰鬥機聯盟正在變得更加強大。我們在烏克蘭正在做一些重要的事情，每周都越來越密集地保護我們。這包括我們的武器——從大炮和炮彈到無人機和導彈……這也適用於我們的團結。特別是團結一致，反對削弱烏克蘭的一切人和事”。

澤連斯基在講話中沒有詳細說明烏克蘭飛行員將接受對哪些戰鬥機的培訓。法軍沒有裝備烏克蘭最近從丹麥和荷蘭及挪威得到承諾的美製F-16戰鬥機。

據烏總統府介紹，澤連斯基在與馬克龍的通話中詳細通報了前線局勢，特別是庫平揚斯克、東部和南部方向的局勢。他還向法國總統轉達了烏軍為進一步解除對其領土的佔領所需的防禦信息。雙方討論了繼續開展防務合作的問題。

澤連斯基感謝法方在防務領域提供的大力支持，並不斷增強烏軍的能力。他向馬克龍表示，“我始終讚賞法國在防務支持的時間和範圍上的明確立場。我也感謝你不斷努力加強對我們合作夥伴的支持。”

烏方指，兩國總統就法國和法國私營企業參加今年秋季在烏克蘭舉行的國防工業論壇達成一致。雙方還就擴大“穀物走廊”的重要性達成一致，並同意深化在保護海上航線方面的合作。澤連斯基還強調了加強敖德薩地區安全的緊迫性。

澤連斯基亦提出七國集團（G7）支持烏克蘭聯合聲明的重要性。在此背景下，“兩國總統決定啟動烏克蘭與法國之間的雙邊談判，並向談判小組下達了適當指示”。

澤連斯基對法方在輻射與核安全領域領導實施烏版“和平方案”表示感謝。雙方還討論了在儘可能廣泛的參與者，包括全球南方國家中舉行“全球和平峰會”的方式。

法國總統府通過新聞稿表示，馬克龍在通話中重申“法國決心繼續在軍事、工業和經濟上長期支持烏克蘭，使烏克蘭能夠恢復其全部主權。有鑒於此，並根據今年7月在維爾紐斯舉行的七國集團會議上作出的承諾”， 兩國總統“決定就雙邊安排展開討論”。

法方聲明指，“兩國總統還評估了為加強烏克蘭穀物出口安全所做的努力，並同意加強在這一領域的合作。最後，兩國領導人對在哥本哈根以及隨後在（沙特城市）吉達與越來越多的國家進行的外交討論表示歡迎。他們還承諾與所有合作夥伴一起加強這一努力，支持烏克蘭的和平倡議。”