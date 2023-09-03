羅馬教皇從蒙古呼籲中國天主教徒做"好公民"

教皇/蒙古/中國

教皇方濟各繼續在蒙古向北京發信息：繼昨天保證其教會沒有政治目標，政府無需擔心後，他今天呼籲中國天主教徒做“好公民”。

教皇方濟各在蒙古烏蘭巴托的使徒之旅中抵達草原競技場參加彌撒2023年9月3日。

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法新社報道，86歲教皇方濟各周日在訪蒙古最後一天的活動中表示，他要向"高尚的中國人民致以熱情的問候"。

教皇方濟各是在香港主教周守仁和名譽主教湯漢的陪同下如是說。法新社認為，這是教皇繼續尋求改善梵蒂岡與北京之間的關係。

教皇說："我向中國人民致以最美好的祝願"。他補充說：“對於中國天主教徒，我要求你們成為好基督徒和好公民”。

法新社說，這些評論沒有寫入教皇的官方講話中，但似乎標誌着教皇為安撫中國共產黨政府所做的新嘗試。

北京對任何它認為可能威脅其權威的組織，尤其是宗教組織，都心存疑慮，因此沒有與羅馬教廷保持外交關係。

中國人遮住臉

北京的擔心，從中國教徒的表現可見一斑：法新社9月2日發自烏拉巴托的報道說，許多前來蒙古看教皇的中國教徒，為避免被認出來，都蒙住了頭，把臉藏在外科口罩和太陽鏡後面。一位不願透露姓名的中國女子告訴記者："我們必須保持低調，最重要的是不能說我們是為教皇而來。在海關，我們被問及是否是天主教徒，我們說我們是遊客。

一位說擔心報復而隱姓埋名的中國男子表示，他們是從中國組團來蒙古"專門來看教皇的"。他說："我們彷彿看到了耶穌"。他補充說：“我們很有福氣。很多中國天主教徒都想來，但他們來不了”。法新社記者無意中聽到一位中國訪客建議他的一位同胞不要與記者交談，擔心回國後會有麻煩。

前一天，教皇似乎已向中國傳達了一個信息，但沒有明確點名："政府和世俗機構不必擔心教會的傳教行動，因為教會沒有政治目的"。

法新社指出，教皇方濟各對蒙古史無前例的訪問似有兩個目的：一是向這個天主教剛剛興起、還不太普及的偏遠地區傳教，二是利用他在中國大門口的機會與中國政府建立聯繫。

周日，方濟各在首都烏蘭巴托新建的冰球館為蒙古人數不多的天主教團體（蒙古約300萬人口，其中1400名天主教徒，包括25名神父）做彌撒，向他們表示支持。

在熱情的觀眾面前，方濟各與意大利紅衣主教喬治-馬倫戈（Giorgio Marengo）一起乘坐高爾夫球車繞場一周，馬倫戈長期在蒙古傳教，現年 49 歲，是天主教會中最年輕的紅衣主教。

跨宗教聚會

然後，教皇被推到放置了巨大十字架的舞台上，主持彌撒。彌撒結束時，他用蒙古語喊出了 “bayarlalaa！”（感謝你們）。

今天早些時候，教皇在類似蒙古包的小匈奴劇院會與十位不同信仰的宗教領袖見面。來自耶穌會的教方濟各說："在同一個地方（跨宗教）聚會這一事實傳達了一個信息：宗教傳統的獨創性和多樣性代表了為社會服務的巨大潛力。

方濟各還引用佛陀和甘地的話呼籲"各國領導人"選擇"一條與他人“相見和對話的道路"。

蒙古的兩大主要信仰，佛教和薩滿教代表，以及伊斯蘭教、猶太教、印度教和俄羅斯東正教的代表出席了這次跨宗教會議，並分別向教皇發表了簡短講話。