國際貨幣基金總裁：與中國高層會談富有成效

中國/國際貨幣基金組織

國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周一（9月4號）在結束亞洲之行的第一站中國的訪問時，對與中國領導人進行的 "富有成效和實質性的討論 "表示歡迎。

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法新社報道， 國際貨幣基金組織總裁克里斯塔琳娜-格奧爾基耶娃周一在社交平台 X（Twitter 的新名稱）上發布的一段視頻中說：與中國領導人進行了富有成效的實質性討論。“

她特別提到了她與李強總理、何立峰副總理（負責經濟和金融問題）、央行行長潘功勝和財政部長劉昆的會晤。她強調說，討論的重點是 "全球經濟狀況和中國的發展"。

格奧爾基耶娃表示，她與中國談到了中國政府為實現今年經濟增長 5%左右的目標而採取的措施。這對中國很重要，對世界也很重要。它佔全球增長的三分之一。

今年 7 月，國際貨幣基金組織 下調了 2023 年的全球經濟增長預期，但仍預測中國的 GDP 將增長 5.2%，與中國政府 "5% 左右 "的目標一致。但由於消費下降、青年失業率居高不下以及房地產債務危機，中國這個世界第二大經濟體的增長勢頭在最近幾個月里有所減弱。

格奧爾基耶娃表示，"在這個世界上，有如此多的國家容易受到新冠明度和戰爭衝擊的影響，IMF擁有幫助它們的金融力量是至關重要的。她感謝中國承認國際貨幣基金組織在全球金融安全網中的核心作用。”

在上海，格奧爾基耶還會見了巴西前總統迪爾瑪-羅塞夫，她現任新開發銀行行長。

格奧爾基耶娃在今年 3 月訪問中國期間，曾敦促中國政府重新平衡經濟，使之向消費方向發展。