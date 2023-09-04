意向中國的訪問結束 教皇離開蒙古

教皇訪問蒙古

在對蒙古進行了為期四天的史無前例訪問後，教皇方濟各於周一離開蒙古，教皇此行的目的是試圖與梵蒂岡沒有外交關係的鄰國中國和解。

2023 年 9 月 3 日，在蒙古首都烏蘭巴托，教皇方濟各與參加彌撒的信徒歡聚一堂，其中一些人揮舞着中國國旗。

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專機周一中午起飛後不久，教皇就在他原推特平台現在的X社交網絡上發文： “親愛的蒙古兄弟姐妹，感謝你們這幾天給我帶來的友誼之禮。” 並寫上蒙語，“巴亞爾拉拉——謝謝！” ，表示感謝

周一早上，86歲的教皇來到了位於首都烏蘭巴貧困郊區的一家“仁慈之家”，該機構收容無家可歸者和家庭暴力的受害者。

法新社指出，教皇 此次史無前例地訪問位於中國和俄羅斯之間的蒙古有兩個目標：一是前往天主教還未普及的偏遠地區，二是利用他在中國門口的機會加強與北京的聯繫。

中國的天主教徒則冒着回國後可能受到的盤問的風險，前往蒙古。

周一，在天主教的收容所外，一群婦女用普通話唱歌，當教皇的黑色汽車駛過時，她們抹去眼淚。並唱到： “親愛的教皇，我們向您致以最美好的祝願！”

前一天，周日彌撒結束時，在香港主教周守仁和榮休主教湯漢的陪同下，教皇方濟各向中國天主教徒發表致辭說： “我要求你們成為好基督徒和好公民，”

沒什麼可怕的”

法新社指出，教皇的這一講話並沒有寫入官方演講稿中，但似乎標誌着教皇為安撫北京而做出的新嘗試。

中國政府對任何可能挑戰其權威的組織，尤其是宗教組織保持警惕，因此沒有和羅馬教廷保持外交關係。

此前一天，教皇似乎已經向中國傳達出一個信息，但沒有明確點名說：“政府和世俗機構無需擔心教會的傳教行為，因為它沒有政治目的。

一些中國朝聖者告訴法新社，為了可以來蒙古，他們向地方當局說是要出國旅遊。周日參加彌撒的人群中，一位來自西安的中國婦女表示：“來到這裡非常困難”，但她沒有透露自己的姓名，而且自己所在的朝聖團體的兩名組織者已經在中國被捕。 她說： “我告訴你，我羞於揮舞（中國）國旗，但我必須堅持，讓教皇知道這我們有多困難。”

讓步

一位來自河北的中國婦女表示，見到教皇她感到“很幸運”。 “擁有自己的宗教並不意味着我們反對自己的國家，”她說。 “我們實際上是在為我們的國家祈禱。”

法新社指出，蒙古的宗教自由與鄰國中國的情況形成鮮明對比，後者的宗教自由仍然受到限制。

可這並沒有阻止中國政府和梵蒂岡去年就主教任命這一棘手問題續簽協議，一些人批評這是羅馬教廷為了換取其在中國的存在而做出的危險讓步。

蒙古曾是蘇聯的衛星國，自 1992 年起實行民主制。蒙古大部分居民信奉佛教，是世界上天主教徒最少的國家之一： 大約300 萬居民有 1400 名教徒，其中包括 25 名神父。

蒙古的能源進口依賴俄羅斯，原材料（主要是煤炭）的出口則依賴中國。

但在對強大鄰國保持中立的同時，蒙古也開始實施“第三鄰國”政策，加強與其他國家的關係，特別是美國、日本和韓國，以求平衡。