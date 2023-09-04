瓦努阿圖政局翻篇 親北京總理成功回鍋

瓦努阿圖/中國/澳大利亞

瓦努阿圖議會周一選舉基爾曼為該國新總理，此前法院維持了對該國前領導人的不信任投票。由基爾曼領頭推出的彈劾動議，推翻了前政府，指控理由是前政府與澳大利亞簽訂的安全協議有可能威脅到中國對瓦努阿圖的經濟援助？路透社說，該局勢顯示中美在太平洋島嶼的競爭影響。

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瓦努阿圖前總理、人民進步黨領袖基爾曼在議會議員的無記名投票中以 27比23勝選而當選總理。

上個月，瓦努阿圖陷入政治危機，反對黨提出不信任彈劾案，批評當時的領導人伊斯梅爾·卡爾薩考(Ishmael Kalsakau Kalsakau)的行動，包括與澳大利亞簽署安全協議。

當時的反對派議員表示，與澳大利亞的安全協議損害了瓦努阿圖的“中立”地位，並可能危及瓦努阿圖最大外部債權人中國的發展援助。

瓦努阿圖法院周一駁回了針對反對黨贏得不信任動議裁決的上訴。

路透社說，瓦努阿圖一直處於中國與西方國家在該地區戰略競爭的中心。在中國與所羅門群島簽署安全協議後，美國及其盟國正試圖勸阻太平洋島嶼國家與中國建立安全關係。

基爾曼在進入政界之前曾擔任警察局長，曾在卡爾薩考政府擔任副總理，直到 5 月被免職。他此前已經曾四次擔任總理。

2012年，基爾曼總理在途經澳大利亞機場時被攔截，他的顧問因稅務欺詐指控被澳大利亞警方逮捕。瓦努阿圖作為報復隨後將12名澳大利亞聯邦警察驅逐出瓦努阿圖。

基爾曼下台後，瓦努阿圖與澳大利亞兩國之間的警務合作於 2013 年恢復。

2015年6月，基爾曼又作為瓦努阿圖領導人前往北京會見中國國家主席習近平，承諾加強兩國關係。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，瓦努阿圖最大的債權人是中國進出口銀行，占瓦努阿圖債務的三分之一。

卡爾薩考政府在 11 月贏得大選後尋求擴大瓦努阿圖的國際關係。卡爾薩考在當選一個月後於 12 月與主要援助國澳大利亞簽署了一項安全協議。該協議尚未得到議會批准。

沙特發展基金主席兼沙特阿拉伯旅遊部長艾哈邁德·哈提布周六在瓦努阿圖會見了卡爾薩考，簽署了機場重建協議。

法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍 (Emmanuel Macron)於 7 月訪華，發表講話，承諾提供更多支持，並警告太平洋地區出現“新帝國主義”，據路透社說，這些言論是針對中國的。

在瓦努阿圖政治危機期間，中國已向瓦努阿圖派遣了警察專家，瓦努阿圖警察部隊表示將與“所有夥伴”包括澳大利亞、新西蘭和中國合作。

路透社說，三月份一周內遭遇兩次旋風時，澳大利亞和中國都曾派出海軍艦艇運送救援物資。