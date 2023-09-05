巴新在耶路撒冷開設駐以色列大使館

新設大使館

國際 – 巴布亞新幾內亞總理馬拉佩到訪以色列。以色列總理內塔尼亞胡和馬拉佩共同參加了巴布亞新幾內亞在耶路撒冷首次開設該國駐以色列大使館的落成典禮。

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馬拉佩先生表示， “許多國家選擇不在耶路撒冷（向以色列）開設大使館，但我們刻意做出這個決定。幾乎所有與以色列當局保持正式外交關係的國家都在特拉維夫設有大使館。

多數國家選擇在以色列特拉維夫設置大使館，目前只有美國、科索沃、危地馬拉和洪都拉斯將使館設在耶路撒冷。除巴布亞新幾內亞外，塞拉利昂25日宣稱將在耶路撒冷開設大使館，巴拉圭也在一周前宣布將重新開設該國在耶路撒冷的大使館。

馬拉佩先生補充道：“對於我們這些自稱為基督徒的人來說，如果我們不承認耶路撒冷是以色列人民和以色列國的普遍首都，那麼我們對上帝的尊重就不完整。”他還邀請內塔尼亞胡先生也來參加。並在巴布亞新幾內亞開設大使館。

1967年6月以色列一方與埃及、敘利亞和約旦一方之間六日戰爭的結果，東耶路撒冷及整個西岸和加沙地帶陷入以色列軍隊的控制之下。6月7日佔領該市後，當時的以色列國防部長摩西·達揚將軍就立即宣布：“以色列國防軍已解放那路撒冷。我們已重新統一這個分裂的城市——以色列的首都。我們已回到這一最神聖的聖地，永遠不再離開”。

後來，以色列採取了若干措施，將其管轄權擴大到東耶路撒冷，並鞏固其實際控制。國際社會已宣布這些措施無效。