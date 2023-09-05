瓦努阿圖新總理或將重新審視與澳大利亞安全協議

瓦努阿圖/澳大利亞/中國

瓦努阿圖國會昨天投票選出親中的基爾曼出任總理。據澳大利亞媒體稱，新總理基爾曼將“重新審視”與澳洲簽署的安全協議。

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瓦努阿圖與澳大利亞簽署的安全協議，是前總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）下台的主因。卡爾薩考在輸掉國會的不信任動議後，又在昨天的不記名投票中遭基爾曼擊敗。

當時是在野黨議員批評表示，與澳大利亞簽定的安全協議有損瓦努阿圖的“中立”地位，恐危及瓦努阿圖最大外部債權人中國的開發援助。

新總理基爾曼今天表示，照現在的狀況，兩國去年12月簽署的這項協議很難獲得現國會通過。

基爾曼在瓦努阿圖首都維拉港（Port Vila）接受澳大利亞廣播公司訪問時表示：“我認為，對我們而言，目前我不確定這是否符合瓦努阿圖的最佳利益，因為沒人和我們討論過這份協議。”

新總理說：“我的看法是重新審視澳大利亞與瓦努阿圖政府雙方簽署的協議，看看是否存在任何癥結點，然後再設法解決。”

據中央社今天引述消息稱，中國與所羅門群島簽署安全協議後，美國及包括澳大利亞在內的盟國試圖阻止太平洋國家與中國建立安全關係。