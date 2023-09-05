白宮：金正恩計畫訪俄 與普京討論對俄提供武器

朝鮮，俄烏戰爭，軍備

美國白宮周一（9月5日）表示，朝鮮領導人金正恩計畫訪問俄羅斯，與普京總統討論平壤為烏克蘭戰爭向莫斯科出售武器的問題。

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美國國安全委員會發言人沃森在一份給媒體的聲明中說，"正如我們已警告過的，俄羅斯和朝鮮之間的軍備談判正在積極推進。” 她說，"根據我們掌握的消息，金正恩希望這些討論繼續進行，包括在俄羅斯進行最高級別的外交接觸"。

上周三，美國國安委員會首席發言人約翰-柯比對朝俄武器談判進展之快表示震驚，要求平壤 "停止 "相關討論。他說，"雙方可能的協議將使俄羅斯獲得大量 "武器，尤其是炮彈，以及國防工業所需的原材料”。 同時美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德說，這些武器將 "用於對付烏克蘭"。

據《紐約時報》周一報道，金正恩計畫本月乘坐裝甲列車前往俄羅斯位於遠東第一大城市符拉迪沃斯托克，與普京會面。韓國統一部一位官員也告訴法新社：“有一些 "跡象 "表明，平壤和莫斯科之間關於未來武器交付的談判正取得進展”。他強調錶示："朝鮮與其鄰國之間任何形式的合作都必須以不破壞國際準則與和平的方式進行。”

金正恩很少出國訪問， 除2018 年和 2019 年曾前往新加坡和越南與時任美國總統特朗普舉行峰會外，他還曾四次訪問中國， 2019 年他也在符拉迪沃斯托克與普京會面。

《 紐約時報》稱，普京有意獲得朝鮮炮彈和反坦克導彈，金正恩則尋求獲得先進的衛星和潛艇技術以及糧食援助。

華盛頓上周稱，朝鮮去年向俄羅斯瓦格納提供了步兵火箭和導彈。周一，白宮再次譴責俄羅斯國防部長紹以古7月底訪朝， "試圖說服平壤向俄出售火炮彈藥"。

上周，美國、英國、韓國和日本表示，任何加強俄朝合作的協議都將違反安理會有關禁止向平壤出售武器的決議，而莫斯科本身也表決通過相關決議。據四國表示，繼紹以古後，另一批俄羅斯官員已前往朝鮮進行後續會談。

據韓國“朝鮮國家統一研究院“研究員 Cho Han-bum 表示，國際制裁不會阻止朝俄武器交易， 他認為，兩國並不擔心受到制裁 ，因為他們都已受到制裁，兩國間的軍事合作似乎 "不可避免"。

美國上個月對三個被控試圖為朝俄武器銷售提供便利的實體實施了制裁。據美國財政部稱，這三個實體與一名斯洛伐克人有關，此人因促成平壤與莫斯科之間的武器銷售而在今年 3 月受到美國財政部的制裁。同一消息稱，俄羅斯在烏克蘭繼續面臨彈藥耗盡和重型裝備損失的問題，迫使其向其少數盟友國尋求幫助。