團結抗疫與氣候變遷 聯合國籲名美中應更努力

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約聯合國總部10日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告世界「正朝着錯誤的方向發展」，並奉勸各國採取行動共同對抗氣候變遷及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

古特瑞斯在一場記者會中說：「COVID-19是一記警鐘，而我們都睡過頭了。」

聯合國大會21日在紐約揭幕，古特瑞斯於會前發表談話感嘆，疫苗生產國未能提高產量，以實現2022年上半年前達到全球7成人口都接種疫苗的目標。

古特瑞斯說：「疫情顯示我們的集體失敗，即使是面臨迫切、危及性命的全球緊急狀況，針對共同利益未能團結並達成一致決定。」

11月將在蘇格蘭（Scotland）召開聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），由於疫情肆虐、疫苗分配不公平，加上籌備會議的後勤作業有難度，氣候行動人士要求會議延期，但古特瑞斯予以駁斥。

他說，展延聯合國氣候變遷會議不是件好事，已經延宕這麼多次，而議題又是如此迫切。

古特瑞斯也呼籲美、中這兩個世界最大污染國，採取更多行動對抗氣候變遷。

他說：「我們需要美國更強力的參與，也就是在發展的融資、與氣候相關的發展議題、共同減緩及調整因應等方面，而我們也需要中國在減少排碳多加努力。」（譯者：紀錦玲/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP