土庫曼強人總統宣稱 甘草能治療新型冠狀病毒

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（法新社阿什加巴特26日電） 土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）今天宣稱，甘草可以治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

法新社報導，別爾德穆哈梅多夫領導曾屬蘇聯的威權國家土庫曼，在擔任總統前曾是牙醫。他以發表莫名其妙的植物療效着稱，更宣告境內的2019冠狀病毒疾病疫情「零確診」。

別爾德穆哈梅多夫告訴部長們：「各國科學家正尋求有效療法，進行各種研究，其中一項解方可能是甘草根。」

他在沒有引述任何科學證據的情況下，宣稱「甘草能阻止冠狀病毒的發展」，並稱「即便濃度很低的水性萃取物也具有中和作用」。

他還稱土庫曼有「足夠存量」的甘草，並下令國家科學院研究這種植物據稱的健康影響。

別爾德穆哈梅多夫3月時曾建議，人們應「系統性」焚燒野生芸香，以對抗新型冠狀病毒，導致這種植物價格飆漲。芸香是味道濃郁的植物，據信有醫療功效。

全球衛生當局長期以來建議戴口罩、維持社交距離及頻繁洗手，以減緩新型冠狀病毒傳播，但要到世界衛生組織（WHO）代表團7月訪問土庫曼後，土國才開始採取這些措施。

但土庫曼政府仍宣稱戴口罩是為了免於「灰塵」及未指明的「病原體」，而非為了對付新型冠狀病毒。

土庫曼也聲稱境內「零確診」，即便在英國駐土國首都阿什加巴特（Ashgabat）大使通報自己染疫後依然如此宣稱。

© 2020 AFP