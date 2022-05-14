土耳其反對芬蘭瑞典加入北約 白宮：致力釐清立場

（法新社華盛頓13日電） 土耳其總統艾爾段表態反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天說，華府正「致力釐清土耳其立場」。

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莎琪表示，這兩國加入北約的計畫已獲得「北約會員國廣泛支持」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）也說，美國會致力「更深入了解」土方立場。

他說：「土耳其是重要的北約盟國，這點並未改變。他們一直參與並幫忙設法讓俄羅斯和烏克蘭之間對話，也提供援助給烏克蘭。因此他們在北約聯盟中的地位沒有改變。」

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）稍早告訴媒體，「我們正關注瑞典和芬蘭的申請入會情況，但我們對此並無正面看法」，並說這兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」。

土耳其長久以來指控北歐國家窩藏庫德族極端團體及葛蘭（Fethullah Gulen）的追隨者，特別是擁有廣大土耳其移民社群的瑞典。葛蘭是流亡美國的傳教士，土耳其以涉嫌策畫2016年未遂政變為由通緝他。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典的政治意見和輿論轉向支持加入北約，以嚇阻俄羅斯侵犯。

一旦有國家決定申請入會，北約30個會員國必須一致同意發出正式邀請，接着展開會員資格談判。

© 2022 AFP