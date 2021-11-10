土耳其建物倒塌 瓦礫堆下21人生還

（法新社伊斯坦堡9日電） 土耳其東部一棟2層樓高的建築物今天倒塌，被埋在層層瓦礫之中的21人全數生還。政府表示，據信已無人失蹤。

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事件發生在馬拉特雅（Malatya）鬧區，由於正是下班時間，商店裡滿是返家前購物的居民。

地方首長貝拉斯（Aydin Barus）表示，這棟建物在下午近5時倒塌，當時據信有約20人在裡面，但內政部發言人卡塔克利（Ismail Catakli）說，救難人員從瓦礫堆拉出13人，另有8人自行脫困。

卡塔克利晚間表示：「根據我們掌握的訊息，已經沒有人失蹤了。」

但他並未排除還有一人以上受困，「讓我們祈禱不會聽到壞消息」。

貝拉斯表示，有13人住院，2人在加護病房。

目擊者與媒體報導指出，這棟建物正在整修，導致隔開一樓兩間餐廳的一面牆受損。

目擊者寇班諾魯（Turhan Cobanoglu）告訴土耳其新聞網（Haberturk）：「我先聽到啪擦一聲，樓就倒了，沙塵瀰漫，就像世界末日。」

土耳其政府災難與急救管理部門表示，共出動260名救災人員，現場架設夜間照明設備，以便晚間繼續搜救。

從監視攝影機畫面可看到這棟建物瞬間倒塌，揚起大量沙塵，停在前面的一輛車迅速駛離，路人紛紛伸出援手，把人拖出瓦礫。

目前還不清楚倒塌原因，但貝拉斯指整修工程是禍首。檢方表示，已拘留建築物的業主及3名施工人員。

© 2021 AFP