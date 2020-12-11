土耳其探勘天然氣惹不滿 歐盟準備進一步制裁

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾10日電） 歐洲聯盟領袖今天採取進一步行動要對土耳其施加更多制裁，以回應土耳其政府在希臘及賽普勒斯水域探勘天然氣的行動。

一名外交人員接受法新社訪問時說：「選定採取的措施將是針對個人的制裁，若土耳其不改作為，還會有額外措施。」

對此，希臘會很失望，因為歐盟各國領袖在布魯塞爾召開高峰會時，未同意對土耳其採取武器禁運或經濟制裁。

不過，在歐洲理事會（European Council）發言人公布的峰會結論中，呼籲擬定「限制措施」的目標清單。

結論中還指派歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）準備一份報告，說明有關「擴大（制裁行動）範圍」可採取哪些其他措施。這份報告最晚將在明年3月峰會上呈交給歐盟領袖。

歐盟各國領袖表示：「土耳其採取單方面行動及挑釁，對歐盟、歐盟成員國及歐洲領袖們的的言詞也愈發激進。」

他們還說：「土耳其在地中海東部的單方面挑釁行動仍在進行中，包括在賽普勒斯的專屬經濟水域。」

希臘在法國支持下，帶頭主張歐盟對土耳其採取更嚴厲的行動。土耳其不斷派遣天然氣鑽井船赴爭議水域，引發希臘不滿。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）抵達峰會會場時說，「歐盟的信譽」岌岌可危，各國領袖早在今年10月就同意要回應土耳其愈來愈獨斷的舉動，「現在是展現我們歐洲是否真的在我們達成的共識上維持可信度的時刻」。

但有些歐盟成員國和北大西洋公約組織（NATO）成員國態度較謹慎；德國主導在外交上解決紛爭，北約也成立軍事熱線以避免發生意外衝突。希臘和土耳其都是北約成員國。

© 2020 AFP