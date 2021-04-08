土耳其沙發門事件 議員要求歐盟兩巨頭做出解釋

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（法新社布魯塞爾8日電） 歐盟執委會主席範德賴恩會晤土耳其總統時，會議廳現場沒有準備她的座椅，歐洲議會議員今天要求歐盟兩大領袖，針對這起如滾雪球般愈滾愈大的外交醜聞做出解釋。

被網友戲稱為「沙發門」的外交失禮事件，引發有關土耳其對女性和歐盟態度、歐盟性別歧視和歐盟機構內部政治角力等一連串指控。

範德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）6日在安卡拉會晤土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）時，出現這個尷尬場面。現場僅準備兩位男性領導人座椅，範德賴恩只能困窘地坐到一旁沙發。

歐洲議會第2大黨團、中間偏左的社會民主黨團（Socialists & Democrats）主席、西班牙籍女議員賈西亞（Iratxe Garcia Perez）在推特寫道：「歐盟和土耳其的關係至關重要。但歐盟團結一致和尊重人權，包括女權在內，也很關鍵。」

她說，她已經要求與範德賴恩及米歇爾對話，「釐清事實真相以及該如何尊重歐盟機構」。

中間偏右的歐洲人民黨（European People's Party）主席韋柏（Manfred Weber）告訴新聞媒體Politico，訪問安卡拉之旅成為歐盟高層官員間「不團結的象徵」。

土耳其今天表示，範德賴恩沒座椅坐要歸咎於歐盟。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，外界指控土耳其要為這個外交失誤負責，是「不公平」批評。

卡夫索格魯告訴記者：「這是按照歐盟建議的座位安排。要不是土耳其受到各方指責，我們也不會揭露這個事實。」他說：「在會議期間，我們滿足歐盟方提出的要求和建議，且會晤期間也合乎禮節。」

© 2021 AFP