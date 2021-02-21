土耳其稱願與美國締造雙贏 諸多爭議待弭平

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（法新社安卡拉20日電） 土耳其總統艾爾段今天表示希望能改善與美國的合作關係，締結「雙贏」局面，但兩國間仍存有諸多歧見等待弭平。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在社群媒體推特（Twitter）發布的影片中表示，「我們盼能在雙贏的基礎上，加強與美國新政府的合作」。

土耳其對拜登當選美國總統最初抱以猜忌的態度，擔心美方在多個議題的立場會對土耳其轉趨強硬。

果不其然，美國新政府上台後旋即斥責土耳其，聲援重要異議人士卡瓦拉（Osman Kavala），並批評當局鎮壓示威學生時所使用的恐同言論。

種種聲明均符合拜登將「促進民主」置為優先要務的立場，但美國和土耳其之間還存有其他摩擦，足以產生緊張對立。

例如，艾爾段悍然採購俄羅斯制的S-400型防空飛彈系統，不甩外界警告此舉將破壞土耳其在北大西洋公約組織（NATO）的角色，使得時任美國總統的川普對土耳其國防產業祭出制裁。

此外，紐約法庭5月將針對土耳其國營人民銀行（Halkbank）涉嫌規避對伊朗制裁一事展開庭審，可能導致土耳其受到嚴重的經濟打擊。

還有，安卡拉當局稱庫德族好戰分子在伊拉克境內處決13名土耳其公民，美方拒絕立刻表態支持後，土耳其本月15日指控美國支持「恐怖分子」，並召見美國駐土耳其大使。

華府方面為化解這場外交爭端，15日當天稍晚已表示接受安卡拉的說法，即庫德工人黨（PKK）「恐怖分子」已在伊拉克處決13名土國公民。

這些都是土耳其和美國雙邊關係緊繃的源頭。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP