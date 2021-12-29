土耳其經濟危機 紙本書成為即將消失奢侈品

（法新社伊斯坦堡29日電） 土耳其博士生烏拉斯看到她最喜歡的德國小說家湯瑪斯．曼（Thomas Mann）作品集第一版第一刷售價為33里拉。不出幾個月，她在書店發現同套書的第二刷價格已攀至70里拉。

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土耳其經濟危機影響日常生活各個面向，從購物乃至教育和文化，物價飆漲更加劇不可預測性。

出版商擔心，在這個大多數媒體都服從總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan) 的政府，一個罕見地提供多樣性聲音的產業，可能因此被扼殺。

烏拉斯（Gulfer Ulas）說：「我是一名國際關係博士生，所以我必須閱讀很多書。即使我也從網路下載，我每個月要花近1000里拉（約新台幣2290元，一里拉約新台幣2.29元）購買我閱讀清單上的書籍。」

土耳其圖書產業幾乎完全依賴進口紙張，這點出艾爾段政府在過去幾個月對這個擁有8400萬人口的國家，所進行經濟實驗的一大缺陷。

艾爾段透過精心策畫的大幅降息，盼能降低長期攀升的消費者物價。經濟學家幾乎想不出來哪個大國上一次是在什麼時候從事這類行動。一般鹹信低利率會導致通貨膨脹，而不是改善。

土耳其民眾憂心他們的購買力進一步下降，而促使黃金和美元購買量激增，幾周內幾乎讓里拉價值跌了大半。

持續損失迫使艾爾段上周宣布新的貨幣支撐措施，在大量彙率干預的支持下，已順利避免里拉大幅貶值。但幾乎沒有經濟學家認為這是一個長期的解決方案。

Kirmizi Kedi出版社老闆赫普康（Haluk Hepkon）說，他擔心所有這些不確定性「將迫使人們優先購買必需品，而將書籍擱置一旁」。

赫普康告訴法新社：「你出版一本書，假設它大受歡迎，售價為30里拉。你在一周內第2刷，價格攀升至35里拉。」

他說：「然後第3刷、第4刷，要花多少錢，只有天知道。」

土耳其本月初公布最新官方年通膨數據為21%，反對黨聲稱數據被低估。

明年1月3日公布的最新通膨數據肯定會出現大幅上漲，因為里拉狂貶已使進口能源和原料（例如造紙所需的原料）價格飆升。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用經濟學教授韓克（Steve Hanke）計算出土耳其目前的年通貨膨脹率超過80%。

土耳其出版商協會（Turkish Publishers Association）主席科卡圖克（Kenan Kocaturk）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引起的全球供應鏈中斷，推升未漂白紙漿價格， 因此導致該行業的問題。

土耳其進口原料的原因在於國內造紙廠已私有化，而大多皆已關閉。

科卡圖克說：「只有兩家繼續生產，其他家的機器都被當廢鐵賣掉，土地也被出售。」「土耳其正在付出沒有將紙張視為戰略資產的代價。」

出版商正試圖透過來年減少出書，降低風險。

Heretik出版社表示，由於彙率上漲和紙張成本大幅增加，它們不會出版部分書籍。

Aras出版社編輯科帕塔斯（Rober Koptas）說，他很擔心，因為出版業代表土耳其意識形態「抵抗」的聲音，「幾乎所有媒體口徑一致，各大學被噤聲。」

赫普康說：「但是文化的重要性不亞於糧食、甚至更重要，因此有識之士必須出來解決經濟沉�z。」

愛書人士歐茲凱（Ibrahim Ozcay）說：「同一本書我之前買24里拉、現在要價38。他們說市場上缺紙，我不意外，土耳其現在什麼都要靠進口。」

© 2021 AFP