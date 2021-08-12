土耳其總統願會見塔利班領袖 確保阿富汗和平

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（法新社安卡拉11日電） 土耳其總統艾爾段今天表示，阿富汗境內的土耳其軍隊願協助保衛喀布爾機場，而他本人也願意會見叛亂團體塔利班（Taliban）領袖，以協助確保阿富汗和平。

不到一周內，塔利班戰士就已經佔據阿富汗超過4分之1的省會。

作為北約（NATO）部隊的一部分，土耳其目前有軍隊駐紮在阿富汗，並且在8月底美軍撤出後，自願協助保衛具戰略地位的喀布爾（Kabul）機場。

土耳其和美國官員間仍持續討論，而土耳其表示，在外交、財務與後勤條件許可下，它能夠保衛機場。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在美國有線電視新聞網（CNN）土耳其台接受電視專訪時表示，「近日發展以及阿富汗人民的情況非常非常令人擔憂」。在談及土耳其官員與塔利班會談的努力後，艾爾段說：「說不定我還會需要接見他們的領袖。」

艾爾段上周指出，作為和談的一環，土耳其將與塔利班展開對話。他說：「為什麼呢？因為如果我們的高層不能掌控像這樣的情況，那現階段就不可能在阿富汗確保和平。」

艾爾段更迫切的國內擔憂來自於土耳其民眾害怕，當叛亂團體進一步控制國家後，會有大批阿富汗難民湧入。

土耳其已接納360萬敘利亞難民，而當土耳其經濟惡化之際，民眾對他們的厭惡感便與日俱增，主要反對黨也呼籲讓他們離境。

艾爾段強調，透過土耳其東邊與南邊築起的牆，這個議題在掌控中。他說，「無論是和伊朗或伊拉克的邊界，我們的邊牆正在逐漸升起，這些築起的牆將防止非法移民進入我國」。

美國總統拜登（Joe Biden）下令美軍於2021年9月11日前撤離阿富汗，也就是獲阿富汗塔利班支持的蓋達組織（Al-Qaeda）攻擊美國的911事件20周年之前。

© 2021 AFP