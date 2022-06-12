土耳其重振觀光靠這裡　新郵輪港現代感十足

（法新社伊斯坦堡11日電） 土耳其伊斯坦堡1座擁有地下碼頭、名廚餐廳和購物中心的超先進港口，今天又迎接1艘載有5000人的郵輪入港，為受COVID疫情衝擊掙紮求存的土國觀光業挹注更多現金。

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加拉達港（Galataport）帶來的收入，或可為疫情重創的土耳其旅遊業注入強心針。這座港口於2021年開放，比計畫晚了1年，就是因為疫情影響。

加拉達港還可提振遭兩位數通貨膨脹與貨幣如自由落體般走貶拖累的經濟，儘管其開發計畫因破壞歷史古跡和潛在的環境影響而飽受批評。

加拉達港首席港口官阿揚（Figen Ayan）表示，該設施去年10月啟用後，「船隻開始陸續抵達」，「加拉達港已成旅遊業的門面」。

來自義大利的20層高郵輪「威尼斯號」（Costa Venezia）11天航程今天來到愛琴海（Aegean Sea），停靠加拉達港時，其舷梯直接連接充滿未來感的地下海關碼頭。

阿揚說，擁有購物中心、飯店、文化場所和土耳其名廚戈克切（Nusret Gokce）旗下餐廳的加拉達港，「不只是座郵輪港口而已」。

戈克切也是社交媒體明星「撒鹽哥」，以當著名人顧客面前在牛排上撒鹽等誇張料理手法擴張自家牛排帝國。

迄今已有約30艘郵輪停泊加拉達港，預計到今年年底還會再來200艘，總計帶來45萬人次乘客。

疫情重創全球郵輪業，因為船隻頻傳染疫，一些國家禁止船隻入港。

但阿揚表示：「現在我們可以說，我們已將疫情拋在腦後，作為旅遊業重要組成部分的郵輪業已經復蘇，並在向前邁進之中。」

阿揚說，目標是每年150萬人次郵輪乘客和2500萬名遊客，「如果1位普通遊客每天花費62美元，1位郵輪乘客花費有400美元，高達8倍」。

© 2022 AFP